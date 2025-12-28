Un despacho de El Casar reparte un premio de más de un millón de euros de la BonoLoto

Despacho Receptor número 28.095 de El Casar. - LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO

GUADALAJARA, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Despacho Receptor número 28.095 de El Casar (Guadalajara) ha vendido el único boleto acertante del sorteo de BonoLoto correspondiente a este sábado, 27 de diciembre, entregando un premio de 1.124.726,24 euros.

Según ha informado Loterías y Apuestas del Estado en nota de prensa, además, ha habido tres boletos acertantes de segunda categoría, validados en administraciones de Prats de Lluçanés (Barcelona), Balaguer (Lleida) y Port D'Alcudia (Islas Baleares).

Así, la combinación de los números 34, 11, 32, 09, 29 y 37, con el 7 como complementario y el 1 como reintegro, ha sido el que ha llevado la suerte hasta esta administración guadalajareña.