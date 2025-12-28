Un despacho de El Casar reparte un premio de más de un millón de euros de la BonoLoto

Despacho Receptor número 28.095 de El Casar.
Despacho Receptor número 28.095 de El Casar. - LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO
Europa Press Castilla-La Mancha
Publicado: domingo, 28 diciembre 2025 10:09
Seguir en

   GUADALAJARA, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

   El Despacho Receptor número 28.095 de El Casar (Guadalajara) ha vendido el único boleto acertante del sorteo de BonoLoto correspondiente a este sábado, 27 de diciembre, entregando un premio de 1.124.726,24 euros.

   Según ha informado Loterías y Apuestas del Estado en nota de prensa, además, ha habido tres boletos acertantes de segunda categoría, validados en administraciones de Prats de Lluçanés (Barcelona), Balaguer (Lleida) y Port D'Alcudia (Islas Baleares).

   Así, la combinación de los números 34, 11, 32, 09, 29 y 37, con el 7 como complementario y el 1 como reintegro, ha sido el que ha llevado la suerte hasta esta administración guadalajareña.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado