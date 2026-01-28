Despoblación, digitalización y envejecimiento, prioridades de Villamayor de Calatrava ante la Diputación

Reunión entre el presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, y el alcalde de Villamayor de Calatrava, Juan Antonio Callejas. - DIPUTACIÓN DE CIUDAD REAL

CIUDAD REAL 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, se ha reunido en el Palacio Provincial con el alcalde de Villamayor de Calatrava, Juan Antonio Callejas, quien ha estado acompañado por el primer teniente de alcalde, Fidel Clemente Rodríguez. Callejas le ha presentado a Valverde una serie de proyectos que considera prioritarios para el futuro de la localidad.

Durante el encuentro, el alcalde de Villamayor le ha expuesto al presidente de la institución provincial un dossier que recoge nueve actuaciones concretas, articuladas en torno a cuatro grandes retos que afronta Villamayor de Calatrava: la pérdida de población, el envejecimiento demográfico, la incorporación plena al mundo digital y la conciliación de la vida familiar y laboral, según ha informado la Institución provincial por nota de prensa.

En este contexto, Callejas ha explicado que uno de cada tres vecinos del municipio supera los 65 años, una realidad que hace imprescindible reforzar la economía de los cuidados, uno de los ejes estratégicos planteados, junto a la economía digital, la conciliación y juventud y la identidad local y el turismo.

Entre los proyectos figura la creación de un centro de teletrabajo y coworking para favorecer el empleo ligado a la economía digital; un centro de mayores que permita atender adecuadamente a la población envejecida; una ludoteca municipal con servicio de guardería y comedor escolar, orientada a facilitar la conciliación familiar; y la construcción de un pabellón deportivo cubierto, una infraestructura de la que actualmente carece Villamayor de Calatrava y que lo convierte, según Callejas, en el único municipio de la provincia sin este tipo de instalación.

También se ha referido a actuaciones en materia de arreglo de calles y caminos, el desarrollo de rutas cicloturistas, el apoyo a los festejos taurinos y la puesta en valor del patrimonio histórico local, con especial atención a dos yacimientos arqueológicos, uno visigodo y otro romano, además del potencial turístico vinculado al Geoparque del Campo de Calatrava, ya que en su pueblo se localiza el volcán más antiguo de la comarca.

Por su parte, el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Valverde, ha señalado que la institución provincial debe atender al conjunto de municipios de Ciudad Real con criterios de equilibrio y solidaridad, si bien ha valorado como razonables y bien fundamentadas las peticiones trasladadas por el alcalde de Villamayor de Calatrava. Y se ha comprometido a colaborar en la medida de las posibilidades de la Diputación.

La reunión se enmarca en la ronda de contactos que mantiene el presidente provincial con alcaldes y alcaldesas de la provincia para conocer, de primera mano, las necesidades reales de los municipios y avanzar en políticas que contribuyan a fijar población, mejorar los servicios y garantizar la igualdad de oportunidades en el territorio.