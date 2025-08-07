Detenida una mujer en Ciudad Real como presunta autora del apuñalamiento de una joven en la vía pública

CIUDAD REAL, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Ciudad Real a una mujer, politoxicómana y con numerosos antecedentes policiales, como presunta autora de la agresión con arma blanca a una joven en la localidad.

La víctima, una joven en avanzado estado de gestación, salió de su domicilio por la noche para depositar la basura en un contenedor próximo, siendo abordada por una mujer con aspecto muy desaliñado, la cual se le acercó y le pidió que le diese treinta euros, ha informado la Policía en un comunicado.

Sin mediar palabra, esta mujer sacó una navaja de su bolsillo y se abalanzó sobre ella notando como recibía un pinchazo en el abdomen. Finalmente, logró zafarse de su agresora y, como pudo, llegó a su domicilio, siendo trasladada por su marido hasta el Hospital General de Ciudad Real, donde quedó ingresada, no corriendo peligro la vida del feto.

Practicadas las gestiones pertinentes, se logró identificar a la autora de la agresión, procediéndose a su detención por un presunto delito de homicidio en grado de tentativa, siendo puesta a disposición judicial, decretándose su ingreso en prisión.