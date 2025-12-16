Detenida una persona vinculada con la aparición de un cadáver con signos violentos en Villanueva de Alcardete

Archivo - Agentes de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL - Archivo

TOLEDO 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado han detenido a una persona en relación con la aparición del cadáver de un hombre de 67 años de edad el pasado 2 de diciembre en Villanueva de Alcardete (Toledo) con evidentes signos de violencia, según ha adelantado Quijote Digital y ha confirmado Europa Press a través de fuentes de la Delegación del Gobierno en la región.

Por su parte, el Ayuntamiento de Villanueva de Alcardete, en un comunicado difundido a través de sus redes sociales, ha querido expresar su más sincero agradecimiento a las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado, a la Policía Local y a "todas las personas que han trabajado de manera incansable" para el esclarecimiento de los hechos.

Así, han querido reconocer "la profesionalidad, el esfuerzo, la dedicación y la coordinación demostradas a lo largo de todo el proceso", así como "el compromiso con la justicia y la seguridad" del pueblo.

"Su labor ha sido fundamental para avanzar en el esclarecimiento de los hechos y para ofrecer tranquilidad a nuestros vecinos y vecinas en momentos especialmente difíciles", han manifestado desde el Ayuntamiento. "Con el esclarecimiento de los hechos, cerramos un episodio muy doloroso para nuestro municipio, un episodio que desearíamos no se repitiera jamás", han añadido.

El Ayuntamiento también ha querido trasladar su "apoyo y respeto" a la familia y allegados de la víctima, reiterando su "compromiso con la verdad, la justicia y la convivencia" en el municipio.

Agentes de la Guardia Civil localizaban el pasado 2 de diciembre los restos de una persona en una nave de Villanueva de Alcardete, identificada como un hombre de 67 años.

El sujeto presentaba evidentes signos de violencia, lo que llevaba a los cuerpos de seguridad a la conclusión de encontrarse ante el escenario de un delito. Ante los indicios de un crimen, la Policía Judicial de la Guardia Civil asumía la investigación del caso.