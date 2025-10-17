Detenidas 4 personas en Toledo y Talavera por crear una trama dedicada al reagrupamiento ilegal de inmigrantes

Archivo - Comisaría de Policía Nacional de Talavera de la Reina - EUROPA PRESS/POLICÍA NACIONAL - Archivo

TOLEDO 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a cuatro personas como presuntos responsables de una trama dedicada a la reagrupación ilegal de inmigrantes procedentes de Bangladesh, una operación en la que también hay más de 200 personas investigadas.

Así lo ha anunciado la delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, este viernes en rueda de prensa, donde ha desgranado que esta trama, descubierta gracias a la operación 'Bengala' de la Policía Nacional, tenía su epicentro en Talavera de la Reina, Toledo y Madrid.

Según ha señalado la delegada, los responsables de la trama habrían facilitado el reagrupamiento ilegal de unas 600 personas cobrándoles por ello precios de entre 1.200 y 2.000 euros por persona, lo que arroja que habrían obtenido un beneficio de entre 900.000 y 1.200.000 euros.

Los detenidos, ha expuesto, son un matrimonio responsable de una inmobiliaria en Talavera, quienes serían los principales líderes de la trama; una notaria; y un abogado con un despacho en Toledo.

(Seguirá ampliación)