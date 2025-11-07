Detenido tras agredir al médico de una residencia de Villarobledo, acusado de presunto intento de homicidio

Archivo - Coche de la Guardia Civil en una imagen de archivo. - GUARDIA CIVIL - Archivo

ALBACETE 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 69 años de edad ha sido detenido tras agredir con un cuchillo al médico de una residencia de mayores situada en Villarrobledo (Albacete). Se le acusa de un presunto delito de intento de homicidio.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes de la Delegación del Gobierno, que añaden que es la Policía Judicial de la Guardia Civil de La Roda la que se ha hecho cargo de la investigación.

Los hechos, según ha informado el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, han tenido lugar a las 8.38 horas, en una residencia situada en la Avenida de La Mancha de Villarobledo.

El facultativo de 65 años ha sido trasladado en ambulancia de soporte vital básico al hospital de la localidad. Hasta el lugar se han desplazado también Guardia Civil y Policía Local.