Un detenido por la agresión por arma blanca a un joven en Almansa (Albacete)

ALBACETE 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha sido detenido en relación a la agresión por arma blanca ocurrida este domingo en la puerta de un pub ubicado en la calle Corredera de Almansa (Albacete).

La Guardia Civil ha llevado a cabo la detención, tal y como han informado a Europa Press fuentes de la Delegación del Gobierno.

El herido, un joven de 25 años, fue trasladado al Hospital General de Almansa por una ambulancia de soporte vital, según han informado fuentes del Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press.

Hasta el lugar de los hechos, que ocurrieron sobre las 2.08 horas, se desplazaron también efectivos de la Guardia Civil y la Policía Local.