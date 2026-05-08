Detenido en Albacete por el alquiler fraudulento de una vivienda turística haciéndose pasar por el propietario

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ALBACETE 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Albacete a un varón como presunto autor de un delito de estafa y usurpación de estado civil después de que se hiciese pasar por el propietario de una vivienda de alquiler vacacional que había contratado y la subarrendase de forma fraudulenta como vivienda de larga duración a las víctimas.

La investigación se inició tras la denuncia de las dos víctimas, quienes habían contactado con el supuesto propietario a través de un conocido portal inmobiliario.

Tras visitar el inmueble, les exigió el pago inmediato de un mes de fianza y dos mensualidades por adelantado, sumando un total de 1.500 euros, con el fin de "asegurar el alquiler", ha informado la Policía en nota de prensa.

El engaño fue detectado apenas 24 horas después, cuando la legítima propietaria del inmueble se personó en la vivienda para realizar las tareas de limpieza tras finalizar el supuesto contrato de un día que el detenido había suscrito a través de una plataforma de alquiler turístico.

Fue en ese momento cuando las víctimas, que ya se encontraban instaladas en el domicilio, descubrieron que supuesto propietario que les había facilitado las llaves no tenía ninguna relación con el inmueble.

Las perjudicadas se vieron obligadas a abandonar la vivienda de forma inmediata. Los agentes descubrieron que la documentación que el estafador utilizó para formalizar el contrato había sido sustraída a una tercera persona.

Además, solicitó la documentación personal de las inquilinas, de la cual realizó fotografías con su teléfono móvil, lo que ha generado una gran inquietud en las víctimas ante un posible uso fraudulento de sus datos.

Tras las gestiones llevadas a cabo por el Grupo de Delincuencia Económica, se logró identificar plenamente al autor, quien resultó ser un estafador reincidente con múltiples antecedentes en diversas ciudades del territorio nacional.

El operativo culminó con su localización y detención, pasando a disposición judicial del Juzgado de Guardia de Albacete.

Tan solo unos días después se recibió nueva denuncia en esta Comisaría de otra ciudadana de Albacete quien, tras ver las fotografías del piso en cuestión en un conocido portal de anuncios, adelantó al falso propietario 300 euros para reservar la vivienda.

Tras varios días sin saber nada más de él, se dio cuenta de que había sido estafada, interponiendo la correspondiente denuncia en la Comisaría Provincial de Albacete, donde se averiguó que se trataba de la misma persona que en el caso anterior.

La Policía Nacional recuerda la importancia de verificar la titularidad de los inmuebles antes de realizar pagos elevados y desconfiar de los precios chollo en alquiler de pisos, de arrendadores que exigen grandes sumas de dinero en efectivo o que reclaman excesiva urgencia.