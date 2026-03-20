Detenido en Albacete por generar con IA la imagen desnuda de una menor y amenazarla para que retirase denuncia

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ALBACETE 20 Mar. (EUROPA PRESS -

La Policía Nacional ha detenido en Albacete a un varón como presunto autor de un delito de descubrimiento y revelación de secretos y otro delito contra la administración de Justicia, tras conocerse que manipuló la fotografía de una menor con Inteligencia Artificial y posteriormente la amenazó para que retirara la denuncia.

Según informa la Policía, la investigación se inició a raíz de la denuncia presentada por una menor de 16 años, quien manifestó que un conocido había manipulado una fotografía suya mediante técnicas de Inteligencia Artificial, generando una imagen en la que aparecía desnuda y que además le remitió a la propia víctima a través de una conversación privada en una red social.

La víctima aportó a los agentes tanto la fotografía original como la imagen manipulada, así como capturas de pantalla de las conversaciones mantenidas con el presunto autor.

Posteriormente, la víctima acudió de nuevo a la Policía Nacional para denunciar que el investigado la había abordado en la vía pública para amenazarla gravemente, llegando a decirle que si no retiraba la denuncia interpuesta por estos hechos, atentaría contra la vida de su madre y de otros familiares, por lo que fue detenido.