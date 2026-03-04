Detenido en Albacete por utilizar los datos de su vecino para realizar contratos falsos

ALBACETE 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Albacete a un hombre como presunto autor de los delitos de falsedad documental y estafa, hechos que cometió tras utilizar los datos de su vecino para contratar varios bienes y servicios de una compañía telefónica.

La investigación de la Policía Nacional se inició tras recibir la denuncia de un ciudadano de Albacete que, al intentar realizar una gestión financiera, descubrió que figuraba en un listado de morosos ya que le constaba una deuda de 2.155 euros con una compañía de telefonía.

Tras las pesquisas pertinentes, los investigadores del Grupo de Delincuencia Económica descubrieron que este fraude se fraguó entre los años 2023 y 2024 cuando el detenido, haciendo uso ilícito de los datos de filiación de su vecino logró dar de alta dos líneas telefónicas, además de adquirir un terminal móvil de alta gama y suscribirse a seis plataformas de televisión, ha informado la Policía en nota de prensa.

De este modo, el presunto estafador generó de forma sistemática facturas mensuales que oscilaban entre 169 y 547 euros, las cuales nunca fueron abonadas, provocando que el perjuicio económico recayera directamente sobre el legítimo titular de los datos.

El detenido, que ya contaba con antecedentes policiales por hechos de naturaleza similar, ha sido puesto a disposición de la Autoridad Judicial tras prestar declaración en dependencias policiales.

La Policía Nacional recuerda que los datos personales pueden ser "la llave" del patrimonio, por lo que para evitar ser víctimas de suplantaciones de identidad, se recomienda, no perder de vista el DNI al realizar fotocopias en establecimientos públicos o al realizar registros en hoteles; nunca enviar fotos del DNI por ambas caras a través de redes sociales o aplicaciones de mensajería a desconocidos (puede ser víctima de falsas ofertas de empleo, alquileres sospechosos, etc.).

Si es estrictamente necesario enviar una copia digital, añadir una marca de agua sobre la imagen con un texto que diga: 0Copia para (Nombre de la empresa) - Fecha' y eliminar aquellos datos que no sean imprescindibles.

Antes de tirar a la basura facturas, cartas del banco o contratos antiguos, hay que asegurarse de destruirlos completamente para que los datos no sean legibles.