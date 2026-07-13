Detenido en Ciudad Real un delincuente armado que se había alojado en un establecimiento hotelero de la ciudad

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CIUDAD REAL, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Ciudad Real a un varón como presunto autor de un delito de tenencia ilícita de armas y atentado a agentes de la autoridad.

Los agentes detectaron su presencia gracias a los habituales controles preventivos que se realizan dentro del Plan Turismo Seguro en los establecimientos hoteleros de la ciudad. Este operativo policial se inició cuando se detectó, en el control habitual de hospederías, la presencia en un hotel de la ciudad de este varón.

Los agentes de la Brigada Provincial de Policía Judicial establecieron un rápido dispositivo en el establecimiento hotelero para comprobar la identidad de este individuo el cual, al advertir la presencia de los agentes, trató de agredirles e intentó huir, ha informado la Policía Nacional en un comunicado.

En ese momento, portaba entre sus ropas una pistola del calibre 9 milímetros Parabellum, con catorce cartuchos de munición blindada, lista para hacer fuego y modificada para acoplarle un silenciador sobre la que posteriormente se hicieron análisis periciales por parte de los agentes de Policía Científica para comprobar que estaba en condiciones de disparar.

Por este motivo, este individuo fue detenido como presunto autor de los delitos de tenencia ilícita de armas y atentado a agente de la autoridad.