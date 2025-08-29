Detenido un conductor de 61 años tras hallar en su vehículo cocaína cuando circulaba por la A-31 en Albacete

ALBACETE 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC), pertenecientes a la Comandancia de la Guardia Civil de Albacete, han detenido a un vecino de la localidad alicantina de Villajoyosa, de 61 años de edad, como presunto autor de un delito contra la salud pública, en la modalidad de tráfico de drogas.

Con el estupefaciente incautado al detenido se habrían obtenido unas 1.100 dosis, cuya introducción en el mercado ilícito se ha evitado con esta actuación de la Guardia Civil y que esta droga fuera consumida por nuestros ciudadanos.

Efectivos de la USECIC identificaron al conductor y único ocupante de un vehículo que circulaba por la vía de servicio de la autovía A-31, dentro del término municipal de Albacete, donde efectivos de la Guardia Civil habían instalado un dispositivo operativo encaminado a garantizar la seguridad ciudadana y así mismo evitar el tráfico de drogas y otro tipo de sustancias estupefacientes.

Al generar ciertas dudas a los agentes de servicio sobre la forma de actuar del conductor durante la identificación, se realizó un registro tanto de sus pertenencias como del vehículo, localizando entre sus ropas una bolsa que contenía una sustancia blanquecina, con un peso de 109 gramos, que tras someterla a un narcotest resultó ser cocaína, según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

Con motivo de esta actuación, esta persona resultó detenida como presunta autora de un delito de tráfico de drogas, siendo trasladada a las dependencias policiales para la instrucción de las pertinentes diligencias.

Esta actuación se enmarca dentro de los servicios que la Guardia Civil de Albacete tiene activados para la detección y erradicación de puntos de producción, venta y distribución de sustancias estupefacientes en zonas de ocio y diversión.

Las diligencias instruidas por la Guardia Civil de Pozo Cañada, junto con el detenido, fueron puestas a disposición del Juzgado de Instrucción número uno de los de Albacete capital, en funciones de guardia.

Esta persona podría enfrentarse a unas penas de prisión de 3 a 6 años, según establece el artículo 368 del Código Penal, para los delitos contra la salud pública, en la modalidad de tráfico de drogas.