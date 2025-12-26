Detenido en Cuenca por robar casi dos toneladas de cobre por valor de unos 12.000 euros

Efectos intervenidos por la Policía tras detener a un hombre en Cuenca por robo de cobre. - POLICÍA NACIONAL

CUENCA, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido in fraganti a un varón como presunto autor de un delito de hurto de cableado de cobre cometido en Cuenca. Esta operación se enmarca en el 'Plan permanente de respuesta a las actividades ilícitas relacionadas con el cobre', cuyo objetivo es el de prevenir y erradicar este tipo de delitos.

El hecho se producía tras el aviso previo de dos operarios de una empresa especializada en telecomunicaciones subterráneas que se encontraban realizando servicios de mantenimiento en la calle Hermanos Becerril de esta localidad, en el que daban cuenta de la sustracción de cableado, según ha informado la Policía en nota de prensa.

Cuando los agentes llegaron al lugar, localizaban al varón detenido oculto en una cámara subterránea, junto a una gran cantidad de cable cortado, amontonado y preparado para su recolección. Además, se le han intervenido un motor cabrestante de grandes dimensiones, un taladro percutor y una cizalla.

Tras la valoración del material sustraído por parte de la empresa especializada, se ha podido determinar que el valor total del cableado recuperado, cuya longitud era de 605 metros y con un peso de 1.970 kilos, ascendería a unos 12.000 euros aproximadamente.

El detenido ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Cuenca.