Detenido un hombre de 38 años por una serie de hurtos en Alcázar de San Juan

Archivo - Vehículo de la Policía Nacional en Ciudad Real. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

CIUDAD REAL 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Alcázar de San Juan (Ciudad Real) a un varón de 38 años de edad como presunto autor de seis delitos de hurto registrados en establecimientos públicos de la localidad.

Según las fuerzas policiales, el detenido aprovechaba el descuido de las víctimas mientras se encontraban en los establecimientos para sustraerles objetos de valor como teléfonos móviles, portátiles o dinero.

La investigación policial se inició cuando se registraron seis hurtos de similares características en apenas dos semanas.

La proximidad temporal de todos estos hechos, que además compartían el mismo modus operandi, llevó a los agentes a sospechar de que se trataba del mismo autor.

Tras varias gestiones de investigación, identificaron al presunto autor de los hechos: un varón de 38 años de la localidad.

Posteriormente, se estableció un dispositivo de búsqueda para su localización, que fue sorprendido in fraganti cuando se disponía a sustraer un ordenador portátil.

En el momento de su detención, acometió físicamente y de forma violenta contra los agentes.

Entre sus pertenencias se encontraba una mochila con cuatro teléfonos móviles, un ordenador portátil y 1.400 euros en efectivo, así como enseres personales de las víctimas de varios hurtos.