Detenido un hombre en un control de la Guardia Civil de Albacete con 30 kilos de marihuana

ALBACETE 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic), pertenecientes a la Comandancia de la Guardia Civil de Albacete, han detenido a un varón de 27 años de edad y sin domicilio conocido en España, como presunto autor de un delito contra la salud pública, en la modalidad de tráfico de drogas.

En el vehículo que viajaba el detenido se incautaron 30 kilos de marihuana, en forma de cogollos, envueltos en bolsas prensadas y envasadas al vacío, listas para su distribución y venta, según ha informado la Guardia Civil por nota de prensa.

Actuaciones A raíz de un dispositivo operativo establecido por efectivos de la USECIC de la Benemérita albaceteña, en la autovía A-33, dentro del término municipal de Caudete, encaminado a controlar la circulación de personas y vehículos sospechosos de traficar con drogas y cometer delitos contra el patrimonio, procedieron a la parada de un turismo que les resultó sospechoso.

Una vez identificado su conductor y único ocupante, los guardias civiles que participaban en el dispositivo realizaron una inspección del vehículo, localizando en el maletero 30 bolsas de un kilo de peso cada una, que contenían marihuana, en forma de cogollos, prensada y envasada al vacío.

90.000 DOSIS DE CANNABIS SATIVA FUERA DEL CONSUMO HUMANO

Con esta actuación, la Guardia Civil ha impedido que las 90.000 dosis, que podrían haberse elaborado con la marihuana incautada, fueran destinadas al tráfico de drogas y finalmente consumidas por nuestros ciudadanos.

Tanto la persona detenida, como las diligencias instruidas, han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia, de la localidad albaceteña de Almansa.

El vehículo en el que viajaba el detenido y donde fue descubierta la droga ha quedado a disposición de la autoridad judicial que entiende del asunto.

El detenido podría enfrentarse a unas penas de prisión de 3 a 6 años, según establece el artículo 368 del Código Penal, para los delitos contra la salud pública, en la modalidad de tráfico de drogas.