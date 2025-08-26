Detenido un hombre en el Parque de la Concordia de Guadalajara con 96,5 gramos de hachís

GUADALAJARA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en el parque de la Concordia de Guadalajara a un varón de 35 años, como presunto autor de un delito de tráfico de drogas.

Durante la mañana del día 22 de agosto, agentes de Policía Nacional se encontraban realizando labores de prevención para erradicar el consumo de sustancias estupefacientes en parques y vía pública cuando observaron a un varón, que al percatarse de la presencia policial, comenzó a alejarse de los agentes, arrojando un objeto al suelo, por lo que la patrulla dio el alto a esta persona.

Los actuantes procedieron a recoger del suelo el objeto, comprobando que se trataba de una sustancia estupefaciente, al parecer "hachís", arrojando un peso de 96,5 gramos.

En el posterior cacheo superficial y registro de sus pertenencias, los agentes intervinieron una cantidad de dinero en efectivo, fraccionado en billetes de diverso valor, lo que hizo sospechar su procedencia del tráfico de drogas.

En la identificación del presunto autor se pudo comprobar que al mismo le constaban diversos antecedentes penales. Finalmente se procedió a la detención de esta persona imputándole un delito contra la salud pública y pasando a disposición de la autoridad judicial competente, según ha informado la Policía en nota de prensa.