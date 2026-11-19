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TOLEDO 19 Nov. (EUROPA

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) - lamenta el incidente ocurrido en el Hospital Universitario Mancha Centro de Alcázar de Juan en el que se produjo la sustracción de material informático por parte de un usuario en la zona de acceso no autorizado y pone en valor la actuación del servicio de vigilancia del centro hospitalario. La Policía Nacional ha detenido a la persona implicada.

Los hechos ocurrieron cuando se alertó de la presencia de un individuo que estaba manipulando las ventanas de la zona de consultas, aparentemente intentando acceder al interior del hospital.

La actuación del personal de seguridad permitió localizar al sospechoso a través de las cámaras de videovigilancia e interceptarlo en el aparcamiento principal. Posteriormente, se incorporaron otros efectivos de seguridad y se avisó a la Policía Nacional, que se personó rápidamente en el hospital.

Durante la intervención se localizaron dos ordenadores portátiles pertenecientes al área de hospitalización, utilizados para la medicación de los carros del personal sanitario, así como un dosímetro de rayos y un pulsímetro del carro de medicación. La Policía Nacional ha procedido a la detención del individuo y se recuperó el material sustraído.

"Desde CSIF queremos agradecer y reconocer expresamente la profesionalidad, rapidez y eficacia del personal de seguridad, cuya intervención resultó fundamental para resolver esta incidencia y recuperar el material sustraído necesario para el funcionamiento asistencial del hospital evitando daño o deterioro del mismo, así como su pérdida. De igual forma, agradecemos la rápida actuación de la Policía Nacional", ha señalado el delegado de Sanidad de CSIF en el área Mancha Centro, Alberto Rosales.

CSIF destaca que este suceso vuelve a poner de manifiesto la importancia de contar con personal de seguridad en nuestros centros sanitarios. "Su labor va mucho más allá de la vigilancia de las instalaciones: resulta esencial para proteger a los profesionales, pacientes y usuarios, prevenir agresiones, evitar robos y responder ante situaciones que puedan comprometer la seguridad".

En este sentido, CSIF viene reclamando, tanto a nivel regional como nacional, que todos los centros sanitarios dispongan de, al menos, un vigilante de seguridad, incluidos los centros de salud, y no únicamente aquellos hospitales o instalaciones que cuentan actualmente con este servicio.

"No podemos olvidar que los centros sanitarios son espacios especialmente sensibles, donde los profesionales desarrollan su trabajo en contacto directo con los pacientes y usuarios y donde pueden producirse situaciones de tensión, conflictos, agresiones o incidentes como el ocurrido en Alcázar de San Juan".

"La seguridad no puede depender del tamaño del centro ni quedar limitada a determinadas instalaciones o vincularlas al factor "suerte" para que no ocurra nada. Todos los profesionales, pacientes y usuarios tienen derecho a desarrollar su actividad y recibir asistencia en un entorno seguro", subraya Rosales.

CSIF continuará reclamando que la Administración regional dote a toda la red sanitaria pública de los recursos necesarios para garantizar la presencia de personal de seguridad en cada centro sanitario.