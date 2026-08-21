Detenido el presunto autor del atropello de un conocido empresario de Malagón, que sigue en la UCI

Archivo - Coche patrulla de la Guardia Civil - GC - Archivo

CIUDAD REAL 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presunto autor del atropello ocurrido el pasado martes en Malagón (Ciudad Real), que se dio a la fuga después de arrollar a un conocido empresario de la localidad en las inmediaciones de la plaza de El Santo, ha sido detenido varios días después de los hechos.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes de la Guardia Civil, que han indicado que existe una investigación abierta en relación con lo sucedido y que, por el momento, no pueden aportar más datos sobre la detención ni sobre las circunstancias del caso.

Según han relatado testigos presenciales y se desprende de varias fotografías tomadas en el lugar, la víctima acababa de salir de una de sus propiedades cuando fue alcanzada por el vehículo.

Estos testimonios apuntan a que el atropello podría haberse producido de forma intencionada, una circunstancia que, en cualquier caso, no ha sido confirmada oficialmente y que se encuentra bajo investigación.

Tras el impacto, el conductor abandonó el lugar y la Guardia Civil inició su búsqueda. Horas después del suceso, fuentes municipales señalaron que el presunto autor ya había sido identificado, aunque todavía no había podido ser detenido.

La víctima, un empresario conocido en la localidad, tuvo que ser trasladada al Hospital General Universitario de Ciudad Real y permanece ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Según han informado este viernes a Europa Press fuentes del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), el herido continúa estable dentro de la gravedad.