Un detenido como uno de los principales implicados en la pelea de Reíllo que se ha saldado con un herido

CUENCA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 48 años de edad ha sido detenido por la Guardia Civil como uno de los principales implicados en la pelea multitudiaria que ha acabado con un herido de 37 años hospitalizado en el municipio conquense de Reíllo, han informado a Europa Press fuentes de la Guardia Civil.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha, el suceso ha tenido lugar sobre las 3.44 horas en las inmediaciones del campo del fútbol del municipio, que se encuentra en plena celebración de sus fiestas patronales en honor a San Roque.

Tras asistir al lugar de los hechos agentes de la Guardia Civil, para detener la reyerta, se ha precisado la asistencia de un equipo médico de urgencias y una ambulancia de soporte vital básico.

Tras evaluar el estado de las personas implicadas, se ha procedido a trasladar en el vehículo de transporte sanitario al individuo, con contusiones, al Hospital Virgen de la Luz de Cuenca.

No se ha reportado el uso de ningún tipo de arma en el suceso, ni ha trascendido ninguna detención relacionada con los hechos hasta el momento.