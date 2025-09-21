Un detenido en relación con el herido por arma blanca en el cuello en una calle de Cuenca

CUENCA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha sido detenido este domingo en relación con el incidente por el que ha resultado herido en el cuello por arma blanca un joven de 26 años en la calle Doctor Galíndez de Cuenca, según han confirmado a Europa Press fuentes de la Delegación del Gobierno.

El herido fue trasladado hasta el Hospital Nuestra Señora de la Luz de la ciudad, tal y como han informado a Europa Press fuentes del Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

El aviso del suceso se recibió a las 3.14 horas, y el joven fue atendido y traslado por la UVI hasta el hospital. También han intervenido efectivos de la Policía Local y la Policía Nacional.