Detenido en Toledo por crear y difundir imágenes de contenido sexual creadas con IA de 26 mujeres

TOLEDO, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Toledo a un varón de 28 años de edad como presunto autor de un delito de revelación de secretos y pornografía infantil, al hallarse en su poder material pornográfico creado con inteligencia artificial a partir de imágenes reales de 26 mujeres, algunas de ellas menores de edad.

La investigación de la Policía Nacional se inició en agosto de este mismo año, cuando se recibió la denuncia de la madre de dos víctimas, debido a que había detectado la existencia de un canal en el que se difundían imágenes de contenido sexual, creadas con inteligencia artificial, en las que aparecían los rostros de sus hijas, según ha informado la Policía en nota de prensa.

Posteriormente, se identificaron más víctimas, todas vinculadas entre ellas por relaciones familiares, de amistad o laboral, por lo que se sospechaba que el autor pudiera tener alguna conexión personal con ellas.

Los indicios obtenidos llevaron hasta un varón de la ciudad de Toledo, de 28 años de edad, que había mantenido una relación personal con una de las víctimas. En el registro que se realizó en su domicilio se hallaron varios teléfonos, uno de los cuales contenía fotografías y vídeos de carácter sexual, creados con herramientas de inteligencia artificial a partir de imágenes reales de las víctimas que el detenido obtenía de las redes sociales.

Además se hallaron imágenes reales de otra de las víctimas, que aunque fueron captadas con su consentimiento, se difundieron sin conocimiento de la víctima a través de un canal que él mismo administraba y en el que hacía encuestas y votaciones respecto de los vídeos, instando a los usuarios a su participación para crear más contenido.