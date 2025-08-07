Detenido en Toledo por un delito de odio por agredir física y verbalmente a una persona con discapacidad

TOLEDO, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Toledo a un varón de 29 años de edad como presunto autor de un grave acto de discriminación hacia una persona con discapacidad, a la que agredió física y verbalmente.

Los hechos tuvieron lugar cuando el presunto autor comenzó a burlarse de la víctima porque se desplazaba en silla de ruedas, según ha informado la Policía en nota de prensa. Al recriminarle su actuación, comenzó a insultarle y acabó arrojándole al suelo y golpeándole en la cabeza de manera reiterada.

Varias personas, que habían sido testigos de la agresión, llamaron al teléfono 091 para narrar lo sucedido y solicitar la presencia de la Policía Nacional. A la llegada de las patrullas, el presunto autor se negaba a identificarse y arremetió contra los agentes, por lo que en un primer momento fue detenido por un delito de atentado a agente de la autoridad.

Posteriormente, los agentes del equipo de Extremismo Violento y Odio (EVO) de la Policía Nacional abrían diligencias de investigación policial para determinar si estos hechos podían constituir un delito de odio, recabando pruebas que evidenciaban que el único motivo de la agresión habían sido los prejuicios y el desprecio del autor hacia la situación de discapacidad que sufre la víctima, por lo que también era detenido por la comisión de un delito contra la integridad moral.

Los equipos EVO --Extremismo Violento y Odio-- son unidades de la Policía Nacional formadas por agentes especializados en la investigación y detección de la lucha contra los delitos de odio y todas aquellas conductas que vulneren las normas legales sobre discriminación y que atentan contra el respecto a la diversidad y la convivencia pacífica en la sociedad.

Por otro lado, las delegaciones de Participación Ciudadana, cuyos agentes se encargan de establecer un canal de comunicación permanente y bidireccional entre la Policía Nacional y la ciudadanía, colaboran con las organizaciones y asociaciones implicadas en la lucha contra la discriminación, trabajando con ellas en la formación, la prevención de delitos y prestando apoyo a las víctimas.

Bajo el lema 'Di no al odio', la Policía Nacional y la Fundación Legálitas mantienen desde 2020 una campaña dirigida a los más jóvenes con el objetivo de difundir, informar y sensibilizar sobre los delitos de odio y su prevención.

Los diferentes vídeos de la campaña se encuentran recogidos en la página web www.dinoalodio.es, así como información al respecto sobre qué son los delitos de odio, sus tipos, cómo se denuncian y cómo se castigan.

El material dispuesto descargable está orientado a servir de base para que tanto ciudadanos como colegios o asociaciones puedan utilizarlos libremente y, de esta forma, sumarse a esta iniciativa contribuyendo a sensibilizar y erradicar este tipo de delitos.