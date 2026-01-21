Detenidos 16 trabajadores de empresas de contratas de Puertollano por las incidencias en la huelga del metal

PUERTOLLANO (CIUDAD REAL), 21 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional ha detenido a 16 trabajadores de empresas auxiliares que operan en el complejo petroquímico de Puertollano (Ciudad Real), a quienes se investiga por su participación en diversas acciones e incidencias registradas en las jornadas de huelga del sector del metal de los pasados días 3 y 4 de noviembre.

Fuentes policiales han confirmado a Europa Press el número de detenidos y su traslado a la Comisaría de Puertollano, aunque han remitido a una posterior ampliación de la información, toda vez que la operación y pesquisas continúan abiertas.

Las detenciones se habrían producido en las últimas 24 horas mientras algunas de estas personas se encontraban trabajando para sus empresas dentro de las instalaciones de Repsol y Fertiberia.

En aquellas jornadas llegaron a registrarse varias incidencias, incluidas la rotura de la luna trasera de un autobús de trabajadores de Repsol, así como disturbios que obligaron a cargas policiales para evitar que los huelguistas bloquearan los accesos al complejo petroquímico.

Además, se informó de conatos de incendios presuntamente iniciados por los huelguistas para alterar la normalidad.