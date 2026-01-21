Detenidos 16 trabajadores de empresas de contratas de Puertollano por las incidencias en la huelga del metal

Europa Press Castilla-La Mancha
Publicado: miércoles, 21 enero 2026 16:35
Seguir en

PUERTOLLANO (CIUDAD REAL), 21 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional ha detenido a 16 trabajadores de empresas auxiliares que operan en el complejo petroquímico de Puertollano (Ciudad Real), a quienes se investiga por su participación en diversas acciones e incidencias registradas en las jornadas de huelga del sector del metal de los pasados días 3 y 4 de noviembre.

Fuentes policiales han confirmado a Europa Press el número de detenidos y su traslado a la Comisaría de Puertollano, aunque han remitido a una posterior ampliación de la información, toda vez que la operación y pesquisas continúan abiertas.

Las detenciones se habrían producido en las últimas 24 horas mientras algunas de estas personas se encontraban trabajando para sus empresas dentro de las instalaciones de Repsol y Fertiberia.

En aquellas jornadas llegaron a registrarse varias incidencias, incluidas la rotura de la luna trasera de un autobús de trabajadores de Repsol, así como disturbios que obligaron a cargas policiales para evitar que los huelguistas bloquearan los accesos al complejo petroquímico.

Además, se informó de conatos de incendios presuntamente iniciados por los huelguistas para alterar la normalidad.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado