Detenidos tres menores de edad en Caudete por robar con violencia e intimidación a otro menor

Un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial. Imagen de archivo. - GUARDIA CIVIL

ALBACETE 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Guardia Civil de Caudete han detenido a tres menores de edad, vecinos de esa misma localidad, como presuntos autores de un delito de robo con violencia e intimidación cometido sobre otro menor de edad.

Según informa el instituto armado, las investigaciones comenzaron tras haber tenido conocimiento de la comisión de un robo con violencia e intimidación cometido sobre un menor de edad en un parque de Caudete, al que tres personas, tras causarle diversas lesiones, le habían sustraído varios efectos personales.

Tras recibir la preceptiva denuncia, la Guardia Civil pudo saber cómo tres menores de edad, sin motivo aparente, asaltaron a la víctima en la vía pública cuando se encontraba acompañado de un amigo, sustrayéndole dinero en efectivo y una cartera que contenía diferentes documentos.

A raíz del forcejeo, la víctima cayó al suelo, donde los tres menores continuaron agrediéndole, de cuyas heridas fue atendido en el centro de salud de Caudete, al ser trasladado por un viandante que había presenciado los hechos.

Las diligencias policiales, instruidas por la benemérita caudetana, fueron entregadas en la Fiscalía de Menores de Albacete, quedando los tres menores bajo la custodia de sus progenitores.