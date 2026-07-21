Detenidos tres miembros de organización criminal dedicada a hurtos con método de 'la siembra' en Ciudad Real

La Policía Nacional detiene a tres miembros de una organización criminal dedicada a cometer hurtos con el método de "la siembra" - POLICÍA NACIONAL

CIUDAD REAL, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a tres varones, miembros de una organización criminal que actuaba por toda la geografía española cometiendo hurtos por el método de 'la siembra'. La investigación sobre estas personas, que estaban siendo buscadas por varios delitos en diferentes puntos geográficos, reveló que habían actuado al menos en tres ocasiones en Ciudad Real y Puertollano.

Tras varias denuncias sobre hurtos cometidos de manera similar en Ciudad Real y Puertollano, en las que los autores sustraían a las víctimas (mujeres de edad avanzada), su bolso con dinero en efectivo y tarjetas bancarias que usaban a antes que las víctimas pudieran darse cuenta de la sustracción, la Policía Nacional inició una investigación, hallando indicios de la presencia de varios individuos pertenecientes a una banda especializada en este tipo de sustracciones.

Este grupo criminal formado por los tres individuos posteriormente detenidos, actuaba siempre con el mismo método: estacionaban un vehículo de alquiler en el aparcamiento de un supermercado y permanecían dentro del él observando el entorno y seleccionando a sus victimas, ha informado la Policía Nacional en nota de prensa.

Cuando estas salían del establecimiento después de hacer la compra, y mientras introducían las bolsas en el interior del vehículo, uno de los miembros se acercaba a ella y la distraía arrojando monedas u otro objeto al suelo para entablar una mínima conversación. Al mismo tiempo, otro miembro de la organización sustraía el bolso del interior del vehículo y desaparecían rápidamente en el vehículo de alquiler en el que esperaba el tercer miembro de la organización.

Para cuando las víctimas, entre la duda y la confusión, eran conscientes del hurto sufrido, los autores ya habían abandonado el establecimiento e incluso habían realizado movimientos bancarios con las tarjetas sustraídas a las víctimas. Esta modalidad delictiva de hurto es conocida como 'la siembra'.

Debido a la movilidad geográfica con la que actuaban, las gestiones para identificar y localizar a los presuntos autores resultó complicada. De hecho, pesaban sobre ellos varias reclamaciones policiales en vigor por los delitos cometidos con anterioridad, si bien finalmente fueron detenidos y puestos a disposición judicial en Madrid la pasada semana.