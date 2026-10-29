DGT prevé casi un millón de desplazamientos por las carreteras de C-LM por la festividad de Todos los Santos

Archivo - Coches circulando por una carretera de Toledo. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID/TOLEDO, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico (DGT) prevé 986.000 desplazamientos por las carreteras de la Comunidad Autónoma con motivo de la festividad de Todos los Santos.

En concreto, se esperan 182.000 desplazamientos en Albacete, 194.600 en Ciudad Real, 175.100 en Cuenca, 170.500 en Guadalajara y 263.800 en la provincia de Toledo.

A nivel nacional, la DGT prevé 5.340.000 desplazamientos de largo recorrido por carretera, a los que se sumarán numerosos trayectos cortos, especialmente los motivados por las tradicionales visitas a los cementerios de poblaciones de toda España.

Tráfico pondrá en marcha una operación especial con motivo de la festividad de Todos los Santos que arrancará a las 15.00 horas de este viernes y finalizará a las 24.00 horas del domingo, día 1 de noviembre, en las comunidades donde el lunes es laborable, mientras que se prolongará hasta la medianoche del día 2 en Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura y la Comunidad de Madrid, donde esa jornada es festiva.

Además, la Dirección General de Tráfico permanecerá pendiente de la posible intensificación del tráfico en los principales ejes viarios con origen- destino Andalucía, como consecuencia de la suspensión del servicio ferroviario hacia dicha Comunidad tras el accidente ocurrido en Urda y el previsible trasvase de viajeros hacia el transporte por carretera, tanto en autocares como en vehículos particulares.

Para afrontar este incremento de la circulación y velar por la seguridad vial, la DGT contará con la máxima disponibilidad de sus medios humanos y técnicos.

El operativo movilizará a los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, al personal de la Unidad de Medios Aéreos y de los ocho centros de gestión del tráfico, así como a los operarios de mantenimiento de equipos y a los servicios de emergencias.

También estarán activados los medios técnicos disponibles, como radares fijos y móviles de control de velocidad, helicópteros, drones y cámaras para controlar el uso de móvil y del cinturón de seguridad.

Con el fin de favorecer la movilidad y la fluidez en las carreteras, se han previsto una serie de actuaciones de regulación, ordenación y vigilancia del tráfico, como habilitar carriles adicionales y reversibles mediante señalización y balizamiento en los tramos y periodos de mayor intensidad circulatoria, proponer itinerarios alternativos para los desplazamientos entre grandes núcleos urbanos y zonas de destino, o establecer medidas específicas de ordenación en los puntos más conflictivos.

Asimismo, se paralizarán las obras que afecten a la circulación y se aplicarán limitaciones a pruebas deportivas y otros eventos que supongan la ocupación de la calzada, además de restringir la circulación de camiones de mercancías en general y de los que transportan determinadas mercancías en ciertos tramos, fechas y horas.

PREVISIONES DE CIRCULACIÓN

Las previsiones de Tráfico apuntan a que la salida se distribuirá principalmente entre la tarde del viernes, día 30, y la mañana del sábado, día 31.

Desde primeras horas de la tarde del viernes se producirán importantes movimientos de vehículos que provocarán intensidades elevadas y retenciones en sentido salida de los grandes núcleos urbanos, así como en las principales vías de acceso a las zonas turísticas de costa, segunda residencia y montaña. Las mayores complicaciones se esperan entre las 16:00 y las 22:00 horas.

El sábado, día 31, continuará el tráfico intenso desde las primeras horas de la mañana en sentido salida de los grandes núcleos urbanos y en las carreteras de acceso a zonas costeras y de montaña. A última hora de la mañana, las retenciones se situarán ya en los puntos de destino.

El domingo, día 1 de noviembre, se producirán numerosos desplazamientos motivados por la tradicional visita a los cementerios.

A partir de primeras horas de la tarde, en las comunidades autónomas donde el lunes no es festivo (Islas Baleares, Cantabria, Galicia, Región Murcia, La Rioja y Comunidad Valenciana) comenzará el retorno pudiendo incrementarse las intensidades de tráfico en los principales ejes viarios de acceso a las ciudades donde el lunes es laborable.

El lunes, 2 de noviembre, se mantendrán los desplazamientos de corto recorrido en las comunidades donde es festivo, antes de empezar el retorno durante la tarde, cuando se esperan las mayores intensidades en los principales corredores de comunicación y en las entradas de grandes ciudades.

Tráfico recuerda que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible está realizando obras de larga duración para reparar tres viaductos situados en la A-1 entre los kilómetros 51 y 59 de dicha autovía, a la altura de Venturada y Cabanillas de la Sierra.

Dichas obras obligan a cortar un carril en sentido entrada a Madrid, de ahí que previsiblemente durante el lunes, día de regreso se puedan generar retenciones importantes en la zona.

Para minimizar dichas retenciones, siempre que las condiciones meteorológicas y demás requisitos de seguridad lo permitan, Tráfico habilitará un carril adicional de entrada a Madrid desde el kilómetro 74, que estará previamente señalizado.