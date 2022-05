Silva y Vallvey reciben emocionadas sus Medallas de Oro luciendo patria

PUERTOLLANO, 31 May. (EUROPA PRESS) -

La modelo y empresaria toledana Eugenia Silva y la poeta, novelista y periodista Ángela Vallvey, nacida en el pueblo ciudadrealeño de San Lorenzo de Calatrava, han recibido sendas Medallas de Oro de Castilla-La Mancha en el acto institucional por el Día de la Región celebrado en Puertollano, visiblemente emocionadas por el "honor" de merecerlas y luciendo orgullo por su Comunidad Autónoma.

Primero era Silva quien arrancaba su breve discurso por Antonio Machado y su recuerdo de palacio toledano, tras lo que ha admitido que al conocer este "honor", no entendía cómo era posible recibirlo.

Sus años felices de infancia y juventud en Toledo pasaron por su cabeza hasta que, ha reconocido, acabó "encantada" de recibir una distinción que, a su juicio, responde a las veces que ha exhibido su orgullo por Toledo.

Ángel Vallvey, de su lado, ha dicho que "es fácil dar las gracias", y tras recibir la distinción, ha afirmado que le gustaría que sus abuelos hubieran podido verla. Asimismo, ha reivindicado que aunque ella no es "universal", en su pueblo manchego siempre encontró "una puerta al universo".

MÉRITOS DE SILVA

María Eugenia Silva Hernández-Gil es una modelo y empresaria que ha sido imagen de las principales marcas internacionales en el mundo de la moda. Toledo fue el hogar de su infancia y adolescencia.

Se licenció en Derecho en el Colegio Universitario Cardenal Cisneros, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid. A lo largo de toda su carrera, María Eugenia ha sido imagen de grandes marcas como Armani, Loewe u Oscar de la Renta, y cuenta con más de 150 portadas a sus espaldas en revistas de prestigio en la moda.

Ha trabajado con los fotógrafos más renombrados del mundo como Mario Testino, Steven Meisel o Arthur Elgort, y ha desfilado para los más importantes diseñadores internacionales de la moda como Armani, Prada, Versace, Galliano, Dior, Gaultier y Carolina Herrera, entre otros.

Su visión múltiple de la moda le impulsó a ir un paso más allá y fundar Bliter SL, una productora y agencia creativa que actúa a modo de consultora de moda y creadora de contenido para firmas y empresas del sector.

Ganó el concurso Elite Look of the Year 1992, fue elegida la Mujer con más estilo del Mundo en 2010 y en dos ocasiones ha sido Mujer del año por la prestigiosa revista GQ.

Ha sido también dos veces premio Elle de estilo y personalidad latina del año por la Revista W y chica del año por la revista Vogue en EEUU.

En su blog internacional en la revista Hola, 'All About Eu', comparte sus looks diarios, sus marcas favoritas, sus trucos de belleza, sus trabajos y sus nuevos descubrimientos (tiendas, restaurantes, lugares).

En ese espacio virtual, ha llevado a cabo una intensa labor de promoción turística de Castilla-La Mancha, debido a su gran alcance y rango de influencia.

Eugenia Silva se ha involucrado en numerosos proyectos solidarios como embajadora de la Fundación Plan España, una ONG que busca mejorar la vida de los niños en 49 países de África, América Latina y Asia, y de la Fundación Best Buddies para crear oportunidades que mejoren la vida de las personas con discapacidad. Fue presidenta de la Junta de Protectores de la Real Fundación de Toledo y se declara una enamorada de la ciudad de sus orígenes

VALLVEY Y SU CARRERA LITERARIA

Ángela Vallvey comienza su carrera literaria como novelista para el público juvenil, pero su poesía pronto ve la luz, e incluso obtiene el Premio Jaén de Poesía con el 'El tamaño del universo' en 1998. Más tarde vendrían el Ateneo de Sevilla, por 'Nacida en cautividad' y el Barcarola con 'Epidemia de fuego'.

Su obra más famosa se corresponde con 'Los estados carenciales', obra ganadora del Premio Nadal en 2002, que le supuso un gran reconocimiento de crítica y público, aunque ya con 'A la caza del último hombre salvaje' había logrado una gran fama y una excelente difusión internacional.

En 2008 fue finalista del Premio Planeta de Novela con su obra 'Muerte entre poetas'. Su trayectoria literaria es amplia y prolífica y sus libros han sido traducidos a numerosos idiomas.

Entre sus últimas publicaciones cabe destacar los ensayos 'Breve historia de las españolas' y 'Ateísmo ideológico' y la novela 'El alma de las bestias'.

Además, es una colaboradora habitual en programas de radio y televisión, en medios como RNE, COPE, SER, Onda Cero y RTVE, Cuatro y Antena 3, y en prensa escrita en ABC, Mujer de hoy, La Razón, Elle, El País o El Mundo.

También ha colaborado con el diario La República de Italia y fue la primera mujer en obtener el Premio de Periodismo Julio Camba.