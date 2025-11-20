Diagnósticos de cáncer "sin comunicar", esperas "desorbitadas" y personal "agotado", críticas sanitarias de Núñez en CLM

Espera que Page sea el candid (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha repasado algunos de los frentes que a su juicio no representan una buena acción de Gobierno de Emiliano García-Page en la Comunidad Autínoma, con especial énfasis en el capítulo sanitario, un ámbito en situación "vergonzosa".

En entrevista con Europa Press y en su enumeración de ejemplos de mala praxis en el ámbito de la sanidad, ha citado, por ejemplo, que "haya diagnósticos de cáncer que no han sido comunicados"; unas listas de espera "desorbitadas, desbocadas como no las ha habido nunca en la región"; o unos profesionales "absolutamente agotados".

Entiende que la plantilla de sanitarios lleva "diez años de mentiras" de García-Page en torno a la recuperación de la carrera profesional sanitaria, algo que, tal y como ha vuelto a incidir, acabará por recuperar él mismo en su primer Consejo de Gobierno si es que llega a ser presidente de la Comunidad Autónoma.

"¿Y por qué está la sanidad así? Porque García-Page pasa de todo", asegura el líder de la oposición, que ha recuperado la polémica por el cierre de la clínica a cargo de los cribados de cáncer de mama en Talavera de la Reina, una situación ante la que, considera, "cualquier consejero de Sanidad ya habría dimitido o habría sido cesado".

El panorama en cuanto a la gestión sanitaria ha llegado a este punto, según Núñez, porque "el proyecto político de García-Page ya no pasa por Castilla-La Mancha", algo que "ya se nota".

"Le da igual que Castilla-La Mancha pierda permanentemente oportunidades, no tiene ambición, no tiene ilusión, no tiene liderazgo", ha descrito Paco Núñez.

Con todo, espera que el socialista Emiliano García-Page sea el candidato a la Presidencia de la región en el año 2027, ya que considera que será la forma en la que tenga que someter su gestión ante las urnas y la ciudadanía. "Espero que lo sea y que dé cuenta de su gestión".