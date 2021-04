Diego (Veintiuno) desvela el origen de Corazonada: Soñarse sin corazón tras leer a Roald Dahl un día antes del Sonorama

TOLEDO, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La banda toledana Veintiuno ha terminado de redondear su último álbum, 'Corazonada' (Warner Music, 2021), con el lanzamiento de 'Nudes', tema que remata un trabajo narrado en forma de cuento y que, huyendo de la etiqueta de 'disco conceptual', sí que admite ser valorado como un hilo argumental temático.

Con el disco vestido y peinado para sacarlo a pasear, Jimmy, Diego, Yago y Pepe eligieron el madrileño Café Berlín para una primera puesta en escena de este trabajo ante medio centenar de periodistas en un pase íntimo que sirvió para constatar a 'Corazonada' como un puzzle de himnos que terminan por dibujar la historia del corazón que escapó de un pecho.

Tras una breve muestra que arrancó en 'Mi monstruo y yo' y desembocó en 'Nudes' pasando por 'Salvavidas', 'Desvelo' y 'Caramelo', Diego, vocalista de la banda, atendió a Europa Press para desvelar el punto de partida de un trabajo que nació antes de coronarse en la Plaza del Trigo de Aranda de Duero y que terminó de cristalizar en plena pandemia.

"Tenía pesadillas, sueños raros, estaba sobrepasado. No estaba acostumbrado a que alguien que no conozco me mandara 'nudes' sólo por tener una banda. Si es que ni siquiera estamos en una época en la que tener una banda mole. No tenía ningún sentido", explica Diego como preludio a desvelar la mecha que prendió el disco que les hará tocar la cima.

En este contexto y en plena noche de agosto de 2019 a punto de entrar en la historia de la mítica Plaza del Trigo llegó el sueño que terminó por abrir las compuertas del proceso creativo de 'Corazonada'.

"Me hizo gracia... tuve un sueño en el que no tenía corazón. Claro que había leído antes mucho a Roald Dahl y todo tiene que ver con el rollo cuento. Y me levanté muy tranquilo el día del Sonorama. Acabé con la sensación de estar aliviado, de en realidad no tener que cumplir emocionalmente con la gente, y eso me dejaba tranquilo", asegura.

Con esa premisa llegó la "estimulante idea a nivel creativo" de adoptar el enfoque de contar todo lo que le estaba pasando "sin adquirir responsabilidad", en forma de "excusa para mentir mejor".

Y desde entonces hasta la guinda de 'Nudes' estrenada esta misma semana, 'Corazonada' llega en plena desescalada "para hablar de cosas importantes", desde la bondad hasta la lujuria. "De relaciones interpersonales, de dilemas muy complejos e inquietudes que tenía y que tengo dentro pero con una excusa naíf y con estructura de cuento".

Un disco, al fin y al cabo, que nació "de forma natural" y que está plagado de "implicaciones tangenciales" en su vida, desde líos de pareja hasta conversaciones. "Hay mucho Cristo ahí volcado".

'Corazonada' ha echado andar después de hasta 8 adelantos que ya alcanzan la categoría de himno, pero Veintiuno sabe lo que toca: "Somos proletarios de esto, tenemos que seguir trabajando. La máquina exige que sigamos alimentando y no nos podemos permitir parar", afirma Diego.