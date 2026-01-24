Diez evacuados de una panificadora de Azuqueca de Henares tras declararse un incendio en un horno

El incendio se ha desatado poco antes de las 4.00 horas de la madrugada. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

Bomberos de Azuqueca de Henares trabajan en las labores de extinción de un incendio desatado en una panificadora en la madrugada de este viernes que ha obligado a la evacuación de los 10 trabajadores del centro.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, el fuego comenzaba a las 3.49 horas en un horno industrial de las instalaciones de la panificadora en la calle Aluminio de Azuqueca de Henares.

Equipos de bomberos del parque de Azuqueca de Henares se han trasladado rápidamente al lugar de los hechos donde, sobre las 10.00 horas de este domingo, continuaban trabajando para extinguir el fuego.

A pesar de que la rápida evacuación ha evitado que se diesen heridos o afectados por inhalación de humo, se ha trasladado al lugar de los hechos una ambulancia de soporte vital básico de forma preventiva.

También han acudido agentes de la Guardia Civil, así como de la Policía Local de Azuqueca.