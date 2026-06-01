Diferentes estilos musicales y la Exposición de Bonsáis, ingredientes del Festival del Jardín Botánico en Albacete

Presentación del Festival del Jardín Botánico de Albacete. - AYUNTAMIENTO DE ALBACETE

ALBACETE 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Festival del Jardín Botánico en Albacete, que se celebra del 10 al 14 de junio alcanza ya su quinta edición, reuniendo diferentes estilos musicales, con la Big Band del Conservatorio Superior de Música de Castilla-La Mancha, pasando por las actuaciones de Karmento o la Exposición de Bonsáis.

Arrancará el miércoles 10 de junio, a las 21.00 horas, con el concierto Entre coplas y recuerdos, a cargo de la Banda Sinfónica Municipal de Albacete, dirigida por Luis Miguel Abello, y con la voz de Luis Gualda. El espectáculo ofrecerá un recorrido musical por las canciones de Carlos Cano en un entorno natural único. La entrada será libre hasta completar aforo.

La programación continuará el jueves 11 de junio, también a las 21.00 horas, con la actuación de Karmento y su espectáculo La Serrana, en el marco de la gira de despedida de este trabajo discográfico, galardonado con el Premio al Mejor Álbum de Folklore en los Premios de la Academia de la Música de España.

El concierto contará con la colaboración de la Banda Sinfónica Universitaria del Campus de Albacete y ofrecerá una propuesta escénica especialmente cuidada. Las entradas tendrán un precio de 16 euros y podrán adquirirse en las taquillas del Teatro Circo, Albacenter y Globalentradas.

El viernes 12 de junio, a las 21.00 horas, será el turno de la Big Band del Conservatorio Superior de Música de Castilla-La Mancha, dirigida por Agustín Lozano. Más de veinte músicos subirán al escenario para interpretar un repertorio variado que abarca desde swing, funk o latin jazz hasta versiones para Big Band de Johann Sebastian Bach e incluso propuestas de trash metal. La entrada será libre hasta completar aforo.

El festival concluirá los días 13 y 14 de junio con la tradicional Exposición de Bonsáis organizada junto a la Asociación de Bonsáis de Albacete. La muestra podrá visitarse el sábado de 10.00 a 14.00 horas y de 18.30 a 20.30 horas, y el domingo de 9.00 a 13.30 horas. Además, el sábado se celebrarán las conferencias Haikus a la sombra del bonsái, a las 10.30 horas, e Iniciación al arte del bonsái, a las 11.30 horas. Estas actividades serán de entrada libre hasta completar aforo.

Durante la rueda de prensa, la concejala de Cultura, Elena Serrallé, ha estado acompañada por Miguel Zamora, diputado de Cultura; Santiago Quilez, en representación del Cultural Albacete; Pablo Ferrandis, director del Jardín Botánico; Luis Miguel Abello, director de la Banda Sinfónica Municipal; Agustín Lozano, director de la Big Band del Conservatorio Superior de Música de Castilla-La Mancha; y Guillermo Cigarra, presidente de la Asociación de Bonsáis de Albacete, a quienes ha agradecido "su implicación, su compromiso y el enorme trabajo que realizan para que este festival siga creciendo".

La concejala ha asegurado que "el Festival del Jardín Botánico representa perfectamente la forma en la que entendemos la cultura desde el Ayuntamiento de Albacete: una cultura cercana, accesible, de calidad y capaz de convertir espacios únicos en experiencias únicas". En este sentido, Elena Serrallé ha señalado que "este festival ya forma parte de la identidad cultural de la ciudad y demuestra que cuando un proyecto se trabaja con sensibilidad, continuidad y ambición, acaba convirtiéndose en una cita imprescindible para la ciudadanía", ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Asimismo, ha destacado que "alcanzar una quinta edición no es una casualidad, sino la prueba de que existe un público que lo espera, un equipo comprometido detrás y una apuesta firme por mantener propuestas culturales que aportan valor a la ciudad".

Serrallé también ha puesto en valor el trabajo realizado por Pablo Ferrandis al frente del Jardín Botánico, afirmando que "su sensibilidad y su capacidad para abrir este espacio a la cultura han sido fundamentales para el crecimiento del festival y para consolidar un proyecto que une patrimonio natural y actividad cultural".

La concejala ha recordado además que esta programación "forma parte de Primavera Cultural 2026, la apuesta del Ayuntamiento por llenar la ciudad de propuestas culturales variadas, de calidad y pensadas para todos los públicos, llevando la cultura a distintos espacios y acercándola cada vez más a la ciudadanía".

Por su lado, Zamora también ha explicado que este evento no es únicamente un programa de conciertos y actividades culturales, sino un "proyecto cultural con gran acogida entre el público", una experiencia que une naturaleza, conocimiento, patrimonio y creación artística en un entorno absolutamente privilegiado, "una joya ecosistémica", y ha explicado que iniciativas como ésta "vienen a darle, si cabe, más vida a través de la actividad cultural".

Además, ha destacado la calidad y diversidad de la programación de esta quinta edición del Festival, que apuesta por propuestas abiertas a distintos públicos y por el talento local y regional, ha informado la Diputación en nota de prensa.