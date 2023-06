Digenpol aboga por tener una fuerza militar "creíble" para mejorar la libertad de actuación de la Unión Europea

García-Page considera que "todas las sociedades necesitan tener estructuras prestigiadas, constantes, que permanezcan"



TOLEDO, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El director general de Política de Defensa (Digenpol), Fernando López del Pozo, ha abogado por tener una fuerza militar "creíble" para mejorar la libertad de actuación de la Unión Europea, convencido de que "la seguridad y la defensa de Europa no va en contra de la OTAN, sino a su favor".

"Ninguna fuerza, ningún ente, ninguna organización mundial o ningún país es geopolíticamente relevante si no tiene una mínima capacidad de decisión, de actuación con soberanía de una manera creíble. Esa capacidad de actuación no tiene que estar en contra de la OTAN sino al revés, tiene que ser algo que favorezca".

López del Pozo ha realizado estas consideraciones en la inauguración del XXXV Seminario Internacional de Seguridad y Defensa que ha arrancado en Toledo este miércoles, junto al secretario general de la Asociación de Periodistas Europeos (APE), Miguel Ángel Aguilar, y el presidente regional, Emiliano García-Page.

En este marco ha precisado que la política común de seguridad y defensa cobra importancia, teniendo en cuenta que en nueve días España asume la Presidencia del Consejo de la Unión Europea.

Tras descartar que la cercanía de las elecciones pueda generar "incertidumbre" respecto a dicha Presidencia, pues es una cuestión que lleva preparando desde "hace año y medio", ha defendido que tiene "cuatro objetivos claros", el primero de ellos tener una fuerza militar creíble, "con unos recursos capaces de ponerla en marcha en un momento determinado".

Sobre esta cuestión, ha hablado del "despliegue rápido de la Unión Europea", de los "famosos" 5.000 efectivos que constituirían esa capacidad de despliegue "rápido" que, ante todo, tiene que tener capacidad para actuar.

El segundo de los objetivos, ha continuado el Digenpol, es garantizar la libertad de acceso a los espacios comunes globales, en referencia a espacios internacionales en los cuales no hay soberanía de los estados, sino que son compartidos y globales. Entre ellos están el espacio exterior, el ciberespacio y los espacios marítimos internacionales.

"Lo vamos a hacer impulsando actividades que lleven al final a producir estrategias o marcos regulatorios que lo que faciliten sea precisamente esa libertad de actuación".

En cuanto al tercer objetivo, ha explicado que pasa por avanzar en la agenda futura de la Unión Europea, con tres componentes: la seguridad humana, el cambio climático y el tercero, mujer, paz y seguridad en la Agenda 2030.

"Son tres aspectos en los cuales las Fuerzas Armadas, como siempre, quieren estar a la cabeza del enfoque correcto", ha dicho López del Pozo, que ha reconocido que España tiene una posición "ventajosa" con respecto a otros estados miembros de la Unión Europea y va a participar en operaciones de paz, como país, como miembro de la Unión Europea y de la OTAN.

En este punto se ha referido a "la brutal agresión de Rusia contra Ucrania", ante la que la Unión Europea ha reaccionado de forma "sorprendente", con soluciones "imaginativas", a pesar de los "sacrificios que ha habido que poner en marcha".

"Se han articulado mecanismos en los que, utilizando los medios que la Unión Europea dispone, se ha presentado una buena respuesta y no se ha rendido. Ya llevamos desgraciadamente un tiempo largo de guerra y la Unión Europea sigue firme en su apoyo y sigue siendo un proyecto de paz", ha subrayado.

Tras aludir al título de este seminario, 'El nervio de la guerra y el músculo de la paz', ha defendido que la Unión Europea sigue siendo un proyecto de paz, confiando en que ese "músculo de la paz vaya apareciendo, vayan dibujándose las estrellitas de la Unión Europea y vaya apareciendo como un elemento realmente decisivo", ha concluido.

INTERÉS POR LAS FUERZAS ARMADAS

En la inauguración también ha participado el secretario general de la Asociación de Periodistas Europeos (APE) que organiza este seminario, Miguel Ángel Aguilar, que ha recordado que surgió para favorecer el contacto entre periodistas y militares, trato que no era costumbre, pues hace 35 años estos colectivos se miraban con "mucho recelo".

"Los periodistas pensaban entonces que todos los militares eran golpistas, todos. Y los militares pensaban que todos los periodistas eran hijos de puta", ha recordado Aguilar, que ha admitido que esta percepción inicial ha costado cambiarla.

"Yo creo que ahora hay un interés real, auténtico, por conocer los asuntos de la defensa y de las Fuerzas Armadas y por acercarse a ellos con interés informativo real. Y también creo que en el ámbito de la defensa y de las Fuerzas Armadas se construye un interés. Los medios de comunicación son muy valiosos para ambientar a las Fuerzas Armadas en la sociedad a la que sirven", ha concluido.

FUERZAS ARMADAS, "PRESTIGIO Y ESTABILIDAD"

Por su parte, el presidente castellanomanchego, que ha brindado su apoyo a este seminario que es "un éxito por definición", ha dicho creer en la OTAN, pues no sólo aporta constancia estructural al país, sino que se la aporta a Europa.

De igual modo, ha defendido que las Fuerzas Armadas, pese a que en la Transición no eran "muy bien vistas", en la actualidad tienen un "prestigio y aportan estabilidad".

"Todas las sociedades necesitan tener estructuras prestigiadas, constantes, que permanezcan", ha destacado García-Page, que ha añadido que los españoles no viven con sensación de inseguridad, quizá por el "prestigio y de la tranquilidad que aporta el saber que tenemos respuesta".

Dicho esto, ha precisado que en un estado de derecho de base democrática hay un principio elemental, "que hoy se está discutiendo", quizá por estar en "campaña electoral", y que "no se puede olvidar" y es que "la ley hay que cumplirla, y si no gusta o no funciona hay que cambiarla".