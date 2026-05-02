'Dipualba Responde' aprueba cerca de 900.000 euros en su segunda resolución para 32 obras en 19 municipios

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ALBACETE, 2 May. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Valoradora del programa 'Dipualba Responde-Inversiones 2026' ha dictaminado favorablemente su segunda resolución, que se traduce en una inyección económica de 895.961 euros para la provincia.

Tras una primera remesa en abril de casi 670.000 euros, esta segunda tanda eleva el ritmo y da 'luz verde' a un total de 32 actuaciones que mejorarán directamente la vida de los vecinos y vecinas de 19 municipios: Paterna del Madera, Pozo Cañada, Balsa de Ves, Alcadozo, Letur, Socovos, Mahora, Bonete, Carcelén, Albatana, Ossa de Montiel, La Roda, El Ballestero, Alatoz, San Pedro, Alpera, Casas de Ves, Elche de la Sierra y Valdeganga.

Estas aprobaciones se enmarcan en los fondos históricos con los que la Diputación de Albacete ha dotado al programa este año, superando los 13,8 millones de euros tras la reciente inyección extra de 5,7 millones procedente de remanentes, ha informado la institución provincial en un comunicado.

El abanico de esta resolución va desde intervenciones de gran calado, como los 121.000 euros adjudicados a Alatoz para la construcción de un velatorio, mejoras en vías públicas y en la red de abastecimiento; o los 111.275 euros para la restauración de las fachadas del silo en La Roda; hasta inversiones 'quirúrgicas' para el día a día municipal, como la compra de un tractor en Alcadozo (con más de 17.000 euros) o la instalación de una App para la gestión y reserva de la pista de pádel en Mahora.

Una inversión aprobada para Balsa de Ves incluye más de 50.500 euros para la rehabilitación de su 'Lonja de la Innovación', la adecuación de un antiguo refugio y la adaptación de una caseta de cazadores para convertirla en un refugio para gatos.

Las novedades introducidas este año en las bases para blindar la salud pública y los recursos hídricos están teniendo una respuesta masiva por parte de los ayuntamientos. Así, gran parte de los casi 900.000 euros aprobados en mayo van a sufragar obras vitales en el subsuelo y los tejados municipales. Destaca el caso de Letur, que concentra sus esfuerzos en la sustitución de redes y techos de fibrocemento, así como en el saneamiento de sus calles.

Mahora acometerá también la demolición de la cubierta con amianto en los vestuarios de su campo de fútbol; mientras que Bonete, Albatana, Carcelén y Casas de Ves llevarán a cabo renovaciones clave en sus redes de alcantarillado y abastecimiento de agua potable.