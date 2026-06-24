Diputación Albacete aprueba un nuevo Dipualba Responde-Inversiones con 33 proyectos y 1,35 millones de euros

El presidente de la Diputación, Santi Cabañero, junto al vicepresidente, Fran Varela. - DIPUTACIÓN DE ALBACETE

ALBACETE 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Albacete ha aprobado la tercera resolución de su programa estrella, el 'Dipualba Responde - Inversiones 2026', con más de 1.350.000 euros.

La convocatoria continúa la dinámica de incremento presupuestario, tras los 670.000 euros de la primera convocatoria, y los 900.000 de la segunda, según ha informado la Institución provincial por nota de prensa. La convocatoria contempla 33 proyectos en 22 municipios: Socovos, Barrax, Elche de la Sierra, Villavaliente, Corral-Rubio, Balsa de Ves, Caudete, Navas de Jorquera, Golosalvo, El Bonillo, Alcadozo, Carcelén, Villa de Ves, Vianos, Alcalá del Júcar, Yeste, Férez, Molinicos, Casas de Ves, Alpera, La Roda y Casas Ibáñez.

Estos fondos se enmarcan en los más de 13,8 millones de euros globales con los que el Gobierno de la Diputación de Albacete ha reforzado el programa este año para asegurar que los consistorios puedan ejecutar sus presupuestos sin tensión financiera gracias, además, de un aspecto clave como es el anticipo inmediato del importe de las ayudas.

El análisis de esta tercera resolución arroja indicios sobre la evolución del propio programa, que podría decirse que ha dejado de ser solo un 'balón de oxígeno' destinado a obras menores para convertirse en una herramienta que permite a los ayuntamientos diseñar proyectos ambiciosos y de carácter estructural.

Uno de los ejemplos más claros en esta tercera entrega lo deja Yeste, al que se le han concedido 256.000 euros para una actuación integral que aglutina la mejora de la red de abastecimiento, la pavimentación en aldeas y el desamiantado.

En la misma línea de infraestructuras de gran calado, destaca el proyecto de Caudete para la adquisición de infraestructura hidráulica de carácter estratégico, dotado con 111.000 euros.

Como marcan las directrices del programa este año, la modernización del ciclo del agua acapara el grueso de las obras, demostrando el compromiso de los alcaldes y alcaldesas con un recurso cada vez más escaso. Así, se ejecutarán renovaciones en las redes de abastecimiento y saneamiento en Barrax, Alcadozo, Golosalvo, Vianos o Elche de la Sierra.

Además, la discriminación positiva hacia los pequeños núcleos de población sigue cogiendo con fuerza. Sin ir más lejos, mediante esta resolución, se acometerán mejoras directas en pedanías como Casas del Cerro (Alcalá del Júcar), Casas de Juan Gil (Carcelén), o Sotuélamos (El Bonillo), además de diversas actuaciones en las pedanías de Elche de la Sierra y el caso citado de Yeste.

En la práctica totalidad de estas intervenciones vinculadas al agua y a las pedanías, la Diputación asume el coste de manera íntegra, exigiendo a los ayuntamientos un 0% de cofinanciación.