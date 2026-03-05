Diputación de Albacete cerró con 71,8 millones de remanente según las cuentas reveladas en Pleno

Archivo - Diputación de Albacete. - DIPUTACIÓN DE ALBACETE - Archivo

El Pleno ordinario de la Diputación Provincial de Albacete celebrado este jueves ha dado cuenta de la liquidación del Presupuesto del ejercicio 2025, que arroja un Remanente de Tesorería para Gastos Generales de más de 71,8 millones de euros.

El ejercicio 2025 se ha cerrado con un superávit o resultado presupuestario positivo de más de 34 millones de euros.

Un sitación derivada de una "transferencia histórica de recursos por parte del Gobierno de España", de más de 140 millones de euros, y una enorme "capacidad de captación de fondos" europeos y de otras administraciones.

Así lo ha defendido el vicepresidente y responsable económico, Fran Valera, quien ha asegurado que los datos reflejan "la mejor situación económica de la Diputación a lo largo de su historia y no es ninguna exageración".

Por el lado de los ingresos, se han superado las previsiones debido a factores como el incremento de transferencias del Estado (con 14,1 millones adicionales por el Fondo Complementario de Financiación y su liquidación de 2023), el buen comportamiento del IAE -que pagan sólo las empresas que facturan más de un millón de euros- gracias al dinamismo de la economía de la provincia (+500.000 euros) y la cesión del IVA (+550.000 euros).

Además, los servicios propios ha sumado recursos extraordinarios, destacando los ingresos aportados por la plataforma Sedipualb@ y las tasas de inspección de obras, que sumaron cerca de 800.000 euros por encima de lo estimado.

En materia de gastos, se han dado ahorros en los capítulos de Personal y Gasto Corriente, donde se dejaron de ejecutar 6,4 y 10,3 millones de euros, respectivamente, al optimizarse partidas de sustituciones o no ser necesario hacer frente a sobrecostes o litigios presupuestados.

MODIFICACIONES DE CRÉDITO POR MÁS DE 23 MILLONES

Además, durante la sesión plenaria han sido aprobados dos expedientes de modificación de créditos por valor de más de 22 millones de euros que, además de lo comprometido con distintos gastos del año anterior, movilizan directamente una gran parte de estos ahorros, cerca de 15 millones.

"A una primera incorporación cercana a los 13 millones de euros con la primera modificación de créditos que hemos aprobado, se suma una segunda por algo más de 10 millones y medio de euros enfocada en tres grandes bloques para la provincia", ha explicado Valera.

El vicepresidente ha relatado que son fondos que, entre otros fines, se destinarán a sendas convocatorias extraordinarias que servirán para ayudar a los municipios a reparar caminos e infraestructuras dañadas por la DANA y las continuas borrascas que recientemente han afectado al territorio.

Así, el Plan de Caminos se verá reforzado por el Equipo de Gobierno en 1 millón de euros (pasando de 2 a 3 millones). Esto permitirá a la gran mayoría de municipios disponer de entre 33.000 y 34.000 euros para arreglos ordinarios en sus vías agrícolas, frente a los 22.000 euros anteriores.

Y, paralelamente, se habilitará un fondo de emergencia frente a los daños de los recientes temporales, tal y como Cabañero y el propio Valera avanzaban hace unos días desde las zonas afectadas. "Ante los graves daños que las precipitaciones de los últimos 40 días han causado, especialmente en el sur de la provincia y la Sierra del Segura, aprobamos una partida urgente de medio millón de euros que servirá para"la reparación de infraestructuras municipales, para el pago de facturas que han necesitado para la limpieza y recuperar la normalidad de los cauces desbordados", ha señalado el vicepresidente.

Además, se incorporan 4.000.000 euros a continuar con el proyecto de mejora de la Red Viaria Provincial que viene protagonizando el Gobierno de Santi Cabañero. Otros 3.591.000 euros para suplementar el programa 'Dipualba Responde' en 2026, tanto para inversiones como para gasto corriente de los ayuntamientos. Y más de 1.195.000 euros para garantizar la ejecución de proyectos pendientes del Plan de Obras y Servicios (POS) de ejercicios anteriores.

LÍNEAS DE AYUDA ECONÓMICAS CONTRA LA PLAGA DE CONEJOS

Por otra parte, el pleno de la Diputación ha aprobado una línea de ayudas económicas por valor de 500.000 euros destinada a luchar contra la plaga de conejos que está afectando al sector primario provincial.

La propuesta, presentada por el Grupo Popular en la Institución provincial la situación de extraordinaria gravedad derivada de la sobrepoblación del conejo de monte, que ha dejado de ser un fenómeno puntual para convertirse en un problema crónico que a la economía rural de casi 400 municipios de Castila-La Mancha, de los cuales 57 corresponden a la provincia de Albacete, según ha asegurado el viceportavoz del PP, Bernardo Ortega.

"La situación de emergencia hace imprescindible la implicación de todas las administraciones públicas para apoyar al sector agrario" ha aseverado Bernardo Ortega, quien ha recordado que ya otras diputaciones de Castilla-La Mancha están aplicando esta medida, como ya ha sucedido en la de Cuenca y Ciudad Real, y también se sumará en breve el resto.

"Estas actuaciones constituyen precedentes institucionales que demuestran que, aún no siendo la administración competente en materia cinegética, las diputaciones pueden y deben actuar cuando la economía rural de sus territorios se ve gravemente perjudicada".

"Nos encontramos, por tanto, ante una situación de emergencia agraria real, que exige medidas inmediatas de apoyo institucional para evitar pérdidas irreversibles en el tejido productivo provincial" ha concluido Bernardo Ortega.

MOCIÓN EN DEFENSA DEL ESTATUTO

Asimismo, ha quedado aprobada la moción en defensa del nuevo Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, presentada por el Grupo Socialista.

El PSOE ha acusado al PP y Vox de haber, "dado la espalda a la norma institucional más importante de la región para plegarse a directrices partidistas impuestas desde fuera de la comunidad", en palabras del viceportavoz del Grupo Socialista en la Diputación, Miguel Zamora.

En su intervención, Zamora ha recordado que el texto original del Estatuto se negoció de la mano de un amplísimo espectro de la sociedad civil, mencionando a organizaciones como Cecam, la Mesa del Tercer Sector, los sindicatos, la universidad o Asaja.

A este respecto, ha puesto especial énfasis en las declaraciones de esta última organización agraria, a la que "no vamos a decir que es sospechosa de ser afín al Partido Socialista", y que ha calificado de "anomalía" y de "vergonzoso que en Madrid se pegue el gatillazo como ha hecho el señor Núñez" en referencia al cambio de posición del líder del Partido Popular en la región.