La Diputación de Albacete despliega su campaña por el 8M bajo el lema 'La Provincia crece cuando Ellas avanzan'

La diputada coordinadora del Área de Igualdad, Pilar Callado. - DIPUTACIÓN

ALBACETE 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Albacete ha presentado este martes la programación con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, en una rueda de prensa en la que la diputada coordinadora del Área de Igualdad, Pilar Callado, ha reafirmado el compromiso "firme, transversal y pegado a la realidad" del Gobierno provincial que preside Santi Cabañero con la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.

Bajo el lema 'La Provincia crece cuando Ellas avanzan', la institución provincial lanza una campaña que, como ha señalado Callado, "no es una frase bonita, sino una convicción basada en lo que vemos cada día en nuestros pueblos. Porque, cuando las mujeres avanzan, avanza el empleo, avanza la economía local, se fija población en el medio rural, el talento se queda en el medio rural y, por tanto, crece nuestra provincia".

Además, ha subrayado que este 8M desde la institución quieren hablar de "mujeres reales", apuntando que es "un día para hablar de todas las mujeres que conforman nuestra tierra (madres, abuelas, hijas, hermanas), de quienes la sostienen los días".

UNA CAMPAÑA QUE PONE ROSTRO Y NOMBRE AL PROGRESO

De ahí que la imagen central del 8M 2026 muestre el perfil de una mujer construido a partir de nombres de mujeres de la provincia. Un símbolo colectivo que visibiliza la aportación histórica y actual de miles de mujeres, muchas de ellas anónimas, "muchas y muy diversas".

La campaña se ha desplegado ya en el balcón del Palacio de la Diputación y también en una gran lona en el acceso al edificio. Pero también se mostrará a través de unos 120 mupis distribuidos en 30 municipios, así como en la web y redes sociales de la institución y en diversos materiales divulgativos (como bolsas, abanicos y libretas) distribuidos a la población. Unas cifras que han aumentado con respecto a la anterior campaña.

Además, la Diputación amplía su exposición itinerante 'Nuestras huELLAs', que ya suma 17 mujeres referentes de la provincia y que continúa recorriendo pueblos y plazas.

Este año se incorporan Isabel María Parreño de Arce, mecenas nacida en La Roda en el siglo XVIII. Y Agustina Aroca, modista y empresaria albaceteña que comenzó a coser con nueve años y terminó siendo referente en su sector.

"No es sólo memoria histórica; es también pedagogía pública. Y es importante porque pueblo a pueblo van llegando estas biografías y se conocen las historias de estas mujeres, y las niñas de nuestra provincia van a tener referentes", ha señalado la diputada de Igualdad.

Pilar Callado también ha explicado que el espacio web participativo de la Diputación de Albacete 'Mujeres que dejan huella', que ya recoge 23 biografías, continúa abierto a nuevas aportaciones ciudadanas porque "la historia no se escribe sola; se escribe cuando alguien decide contarla", ha destacado, recordando que la población puede hacer llegar sus textos a través del correo electrónico unidadigualdad@dipualba.es y del teléfono 967 59 53 00.

Del mismo modo, ha señalado que se ha ampliado la Biblioteca de la Unidad de Igualdad con 21 libros más, sumando ya 341. "Pero lo importante no es el número. Lo relevante es que abrimos la biblioteca a toda la ciudadanía. Cualquier persona de la provincia pueda venir, consultar o llevarse un libro. Porque la igualdad también empieza por información accesible", ha añadido Callado.

MÁS RECURSOS Y MÁS RED: AYUDAS DUPLICADAS Y RUTAS ENTRE PUEBLOS

La diputada ha detallado también que el Gobierno de Santi Cabañero duplicará este año el presupuesto de la convocatoria de ayudas a asociaciones y entidades que trabajan por la igualdad y la prevención de la violencia de género, que pasará de 55.000 a 110.000 euros y se pondrá en marcha próximamente.

La línea 1 (orientada a asociaciones de mujeres) pasará de 12.000 a 20.000 euros. Y, la línea 2 (dirigida a proyectos de igualdad y prevención) crecerá de 43.000 a 90.000 euros.

"El objetivo es reforzar el apoyo al tejido asociativo de la provincia y contribuir a que puedan poner en marcha proyectos de envergadura", ha afirmado.

Del mismo modo, ha concretado que se va a reeditar el programa de rutas entre pueblos para mujeres, que la Diputación puso en marcha el año pasado con gran acogida. Este 2026, se conectarán Alpera y Casas Ibáñez; Tobarra y Ayna; y Munera y Villargordo de Júcar en fechas que se darán a conocer de forma puntual a medida que se concreten.

"Cuando mujeres de distintos municipios se sientan juntas y comparten experiencias sobre conciliación, empleo o emprendimiento, se crea red. Y en el medio rural, la red lo es todo", ha explicado Callado.

Uno de los ejes más destacados por la diputada ha sido la aportación de más de 220.000 euros por parte de la Diputación de Albacete al Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha para cofinanciar el Plan Corresponsables en municipios de hasta 10.000 habitantes. Un total de 78 localidades de la provincia se han acogido a este programa.por mi

El plan prioriza familias vulnerables, garantiza gratuidad y universalidad, genera empleo de calidad en cuidados e introduce perspectiva de género transversal. "Sin cuidados no hay empleo. Sin conciliación no hay fijación de población. Sin corresponsabilidad no hay igualdad efectiva", ha remarcado.

JUVENTUD E IGUALDAD: "NO PODEMOS RETIRARNOS"

Callado también ha querido hacer una profunda reflexión sobre los datos del Barómetro Juventud y Género 2025 que se hacían públicos la semana pasada y que reflejan un descenso en el número de jóvenes que se identifican como feministas, aunque una amplia mayoría defiende valores igualitarios en sus relaciones.

Sólo el 38,4% de jóvenes se identifican como feministas (entre chicos, el 26%; entre chicas, el 51,3%). Además, crece el número de jóvenes que no sabe o no quiere posicionarse. Pero al mismo tiempo, el 49,2% considera que el feminismo es necesario; el 77,4% cree fundamental la igualdad en la pareja; y el 81,8% defiende la comunicación igualitaria.

"¿Qué significa esto? Que hay jóvenes que viven valores de igualdad y creen en ellos, pero que reciben mensajes contradictorios con la palabra feminismo; lo que hace que tengan un concepto erróneo del feminismo. Porque significa precisamente lo que ellos demandan", ha afirmado Callado, aprovechando la ocasión para condenar la agresión que ayer mismo sufría la comunicadora Sarah Santaolalla por parte de "un seudoperista"

Un compromiso transversal del Gobierno provincial La programación del 8M 2026 refuerza el trabajo que el Gobierno de Santi Cabañero viene desarrollando de manera transversal en materia de igualdad, con políticas que conectan memoria, conciliación, tejido asociativo, cultura y medio rural.

"La Provincia crece cuando Ellas avanzan", ha concluido Pilar Callado, subrayando que "desde la Diputación vamos a seguir trabajando todos los días del año. Tenemos que seguir avanzando porque todavía las mujeres asumen la mayor carga de los cuidados; persisten las brechas salariales; no hemos roto los techos de cristal ni nos hemos despegado de esos suelos pegajosos; existe la violencia de género y machismo. Y hay que impulsar políticas públicas para hacer que estas desigualdades desaparezcan".