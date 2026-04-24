La Diputación de Albacete preestrena el 27 de abril el documental 'María, la bien pagá', sobre la actriz María Isbert

Cartel de 'María, la bien pagá'. - DIPUTACIÓN DE ALBACETE

ALBACETE 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Albacete, a través de su Servicio de Educación y Cultura, impulsa este próximo lunes, 27 de abril, el preestreno oficial del documental 'María, la bien pagá', una producción dedicada a recuperar y difundir la figura de la inolvidable actriz María Isbert, profundamente vinculada a la provincia de Albacete y, de manera muy especial, a Tarazona de la Mancha, 'cuna' familiar de una de las grandes sagas de la interpretación española.

La proyección tendrá lugar a las 19.00 horas en la Sala Pepe Isbert del Teatro Circo de Albacete, en una cita cultural que contará con la presencia del diputado provincial de Educación y Cultura, Miguel Zamora, alcalde además de Tarazona de la Mancha, municipio estrechamente ligado al apellido Isbert y a la memoria de una familia imprescindible en la historia escénica y cinematográfica del país, según ha informado la Institución provincial por nota de prensa.

Tras el visionado, se celebrará un coloquio con el director del documental y parte de las personas participantes en el proyecto.

Tarazona de la Mancha, raíz de una saga histórica Hablar de María Isbert es hablar de la provincia de Albacete.

Hija del legendario Pepe Isbert, nacido en Tarazona, la actriz heredó y proyectó una vocación artística que convirtió el apellido Isbert en referencia obligada del teatro, el cine y la televisión en España.

Ese vínculo emocional, histórico y cultural con la provincia es uno de los grandes ejes de esta iniciativa promovida por la Diputación de Albacete, que refuerza su compromiso con la preservación de las figuras que forman parte del patrimonio colectivo albacetense.

No en vano, tanto el Teatro Circo de Albacete como, en próximas fechas, el Teatro Sanchiz de Tarazona de la Mancha, han sido los espacios elegidos para acoger las proyecciones de esta obra documental, en reconocimiento a esa relación directa entre la familia Isbert y la tierra que vio nacer a Pepe Isbert.

Una actriz imprescindible en la cultura española Producido por Tharsis Capital, 'María, la bien pagá' recorre la vida y trayectoria de una actriz esencial para comprender la evolución de las artes escénicas y audiovisuales en España durante el siglo XX.

Con más de 250 películas en su carrera, María Isbert trabajó con grandes nombres como Berlanga o Buñuel y destacó por una capacidad interpretativa única, especialmente en la comedia y en esos papeles de reparto que elevó a categoría artística propia.

Su paso por el teatro clásico, su presencia constante en televisión y su cercanía con el público la convirtieron en una figura transversal, querida por varias generaciones.

Reconocimientos a una trayectoria ejemplar Entre los numerosos galardones recibidos por María Isbert destaca el Premio Nacional de Teatro Pepe Isbert, concedido por la Asociación Nacional de Amigos de los Teatros Históricos de España (AMIThE), un reconocimiento especialmente simbólico al llevar el nombre de su padre y al enlazar, una vez más, la memoria artística de ambos.

A ello se suman distinciones como la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo, la Medalla de Plata al Mérito en las Bellas Artes, su nombramiento como Miembro de Honor de la Academia de Cine o la Medalla de Oro de Castilla-La Mancha, otorgada a título póstumo.