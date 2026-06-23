Diputación y Ayuntamiento de Sigüenza firman un convenio para impulsar la candidatura a Patrimonio Mundial de la Unesco

El presidente de la Diputación de Guadalajara, José Luis Vega, y la alcaldesa de Sigüenza, María Jesús Merino. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Guadalajara y el Ayuntamiento de Sigüenza han suscrito un convenio dotado con 90.000 euros destinado a reforzar la candidatura conjunta de Sigüenza y Atienza a Patrimonio Mundial de la Unesco mediante la organización de actividades culturales, deportivas y de ocio dirigidas a implicar a la ciudadanía en el proyecto.

El acuerdo ha sido presentado este martes por el presidente de la Institución provincial, José Luis Vega, y la alcaldesa de Sigüenza, María Jesús Merino, un convenio que pretende reforzar la implicación social en torno a la candidatura mediante una programación de actividades a lo largo de los próximos meses.

El presidente de la Diputación ha defendido que el reconocimiento internacional debe ser un proyecto compartido por toda la ciudadanía y ha subrayado el compromiso de la Institución Provincial con una iniciativa que considera estratégica para el desarrollo de la comarca y del conjunto de la provincia.

Por su parte, la alcaldesa de la Ciudad del Doncel ha subrayado la importancia de que los vecinos se conviertan en los principales embajadores de una candidatura que ya cuenta con el respaldo técnico y político necesario.

Según ha explicado la regidora, la programación arrancará este mismo verano con un acto de inicio de temporada en el parque de La Alameda coincidiendo con el 75 aniversario de la Rondalla Seguntina.

El calendario incluye además un trofeo de superenduro el 4 de julio, el musical 'La Movida de los 80' el 25 de julio, un torneo deportivo entre el 3 y el 7 de agosto, el espectáculo de luz y sonido 'Bosque Mágico' del 20 al 22 de agosto, el festival 'Patrimonio y Jazz' en las Salinas de Imón el 28 de agosto, la III Legua Seguntina el 3 de octubre y un musical infantil el 21 de noviembre.

Merino ha defendido que la candidatura ya está generando beneficios tangibles para la comarca, recordando que Sigüenza ha pasado de unos 4.300 habitantes en 2019 a acercarse a los 5.000 en la actualidad, al tiempo que ha aumentado el número de empresas y la actividad económica.

La alcaldesa ha puesto también en valor el respaldo económico de la Diputación a la ciudad, que supera los 350.000 euros anuales en convenios, así como las inversiones en patrimonio e infraestructuras ligadas al proyecto Unesco, entre ellas la recuperación de las Salinas de Imón con una inversión de 1,35 millones de euros, actuaciones en la Catedral por valor de más de 450.000 euros y diversas mejoras urbanas y deportivas.