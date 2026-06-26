Diputación Ciudad Real asumirá la titularidad del camino que atraviesa Llanos del Caudillo y lo une con la A-4

El presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, en Llanos del Caudillo. - DIPUTACIÓN DE CIUDAD REAL

CIUDAD REAL 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, ha anunciado en Llanos del Caudillo que la institución provincial iniciará los trámites para asumir la titularidad del actual camino que conecta la Autovía del Sur (A-4) con la localidad y prolonga su recorrido a través del casco urbano hasta enlazar con la carretera que discurre entre Manzanares y Alcázar de San Juan, con el objetivo de transformarlo en una carretera provincial y afrontar su mantenimiento.

Valverde, que ha estado acompañado por la portavoz del Gobierno de la Diputación, Rocío Zarco, ha sido recibido por el alcalde de la localidad, Andrés Antonio Arroyo, quien tuvo la oportunidad de trasladarle esta reivindicación durante una reunión mantenida en el Palacio Provincial, ha informado la Diputción en nota de prensa.

Valverde y Zarco han podido comprobar sobre el terreno el elevado volumen de circulación que soporta esta vía de acceso y que, según ha señalado el propio presidente de la Diputación, presenta un tránsito "permanente, continuo y muy denso", con circulación constante de turismos, furgonetas, camiones y maquinaria agrícola.

Ha dicho Valverde que la situación actual resulta difícilmente justificable para un municipio como Llanos del Caudillo, al tratarse de un acceso que, pese al tráfico que registra y a la función que desempeña, mantiene todavía consideración de camino y depende del Ayuntamiento.

Ha destacado, además, que Llanos del Caudillo constituye un municipio especialmente dinámico y vinculado al sector agrícola, circunstancia que incrementa el uso del camino de acceso al municipio y refuerza la necesidad de una solución para garantizar su conservación.

En este sentido, el presidente de la Diputación ha asegurado que entiende como "absolutamente justa" la petición formulada por el alcalde y ha avanzado que el Equipo de Gobierno no solo estudiará la propuesta, sino que impulsará el cambio de titularidad para que el camino pase a integrarse como carretera en la red provincial.

Ha recordado que este procedimiento no es una excepción, ya que parte importante de la Red de Carreteras de la Diputación se ha configurado históricamente mediante la incorporación de antiguos caminos que terminaron convirtiéndose en vías provinciales. A este respecto, ha añadido que la institución mantiene cerca de 1.700 kilómetros de carreteras y destina anualmente entre 10 y 12 millones de euros a su conservación, mejora y recuperación.

Ha puesto especial énfasis Valverde que la actuación a llevar a cabo tiene un alcance que trasciende al propio municipio, ya que este corredor no solo sirve como acceso principal a Llanos del Caudillo sino que también es utilizado por numerosos vecinos y vehículos de municipios de la comarca de La Mancha para conectar con la A-4 y desplazarse hacia distintos puntos de la provincia.

"Lo que no es justificable es que un pueblo de la provincia de Ciudad Real no tenga una carretera de acceso", ha afirmado Valverde, quien ha señalado que, tras comprobar personalmente el estado de la vía y la intensidad del tráfico, sale de la visita aún más convencido de la necesidad de acceder a la petición formulada por el primer edil de Llanos del Caudillo.

Arroyo, por su parte, ha agradecido la visita del presidente de la Diputación y su disposición a atender una demanda que considera prioritaria para el municipio. Ha precisado que que el Ayuntamiento de Llanos de Caudillo carece de capacidad económica y técnica para afrontar el mantenimiento de una infraestructura de estas características y ha insistido en que se trata de la única vía de acceso al municipio. Y ha comentado que el cambio de titularidad permitirá garantizar unas condiciones adecuadas de seguridad y conservación para vecinos y usuarios.