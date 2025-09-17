La Diputación de Ciudad Real destinará 2,3 millones de euros para mejorar la carretera que une Valdepeñas con Torrenueva

Rocío Zarco, portavoz de la Diputación de Ciudad Real, en rueda de prensa. - DIPUTACIÓN DE CIUDAD REAL

CIUDAD REAL 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno de la Diputación de Ciudad Real ha aprobado una inversión de 2,3 millones de euros para acometer las obras de mejora de la carretera CR-612, que une Valdepeñas con Torrenueva.

La portavoz del equipo de Gobierno, Rocío Zarco, ha explicado en rueda de prensa que este proyecto contempla el ensanche del trazado hasta los 9 metros, la rectificación de curvas peligrosas y el refuerzo del firme, actuaciones que resultan especialmente necesarias en un vial de la red provincial que soporta un alto volumen de tráfico y en el que se han registrado numerosos accidentes en los últimos años.

La licitación, tal y como ha señalado Zarco, asciende a 2,3 millones de euros, que se ejecutarán en dos anualidades.

Zarco ha recordado que se trata de una "demanda histórica" que venía siendo reclamada desde hace varias legislaturas y que ahora se atiende al considerarse "esencial y necesaria".

Según ha detallado, la previsión es que los trabajos puedan comenzar "antes de que finalice el año", una vez se haya adjudicado el contrato, con el objetivo de garantizar mayor seguridad a los conductores que transitan por este eje viario.

NUEVAS AYUDAS PARA BIENES DE INTERÉS CULTURAL

En otro orden de cosas, la Junta de Gobierno ha aprobado la convocatoria de subvenciones del Plan de Recuperación de Bienes de Interés Cultural (BIC) para 2025.

La dotación asciende a un millón de euros, destinados exclusivamente a monumentos de titularidad municipal.

El objetivo es financiar la conservación, mantenimiento y rehabilitación de estos bienes, con el propósito de que los municipios puedan mantenerlos en buen estado y, al mismo tiempo, reforzar su atractivo turístico.

La convocatoria beneficiará a 20 municipios de la provincia, que se repartirán la ayuda de forma objetiva, recibiendo cada uno de ellos 50.000 euros.

"Queremos que todos los ayuntamientos que cuentan con bienes declarados monumento tengan la posibilidad de acceder a estas ayudas y conservar su patrimonio en condiciones óptimas", ha subrayado la portavoz.