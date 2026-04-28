Diputación Ciudad Real impulsará ayudas para que municipios, agricultores y cazadores hagan frente a daños por conejos

Celebración de la I Jornada de Campo y Caza organizada por El Debate. - DIPUTACIÓN

CIUDAD REAL, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, ha anunciado este martes en Tomelloso que la Institución provincial impulsará una línea de ayudas para que los ayuntamientos, en colaboración con agricultores y asociaciones de cazadores, puedan hacer frente a los efectos "devastadores" que está ocasionando la plaga de conejos en distintos puntos de la provincia.

Valverde ha realizado estas declaraciones en Tomelloso, en el marco de la I Jornada de Campo y Caza organizada por El Debate, donde ha sido recibido por el director del medio, Bieito Rubido, junto al alcalde de la localidad, Javier Navarro, el diputado provincial y concejal, Benjamín de Sebastián, y la portavoz del Gobierno de la Diputación, Rocío Zarco, según ha informado la Institución provincial en nota de prensa.

El presidente de la Diputación ha puesto en valor la complementariedad entre agricultura y caza, señalando que esta última no solo contribuye al equilibrio de los ecosistemas, sino que también supone una fuente de desarrollo económico en zonas con menos alternativas productivas.

A este respecto, ha recordado el respaldo de la Diputación a iniciativas que desarrolla junto a la Asociación Interprofesional de la Carne de Caza (Asiccaza), a través de Venari, así como a distintas entidades del sector cinegético.

La petición al pleno relativa a que se declare bien de interés cultural (BIC) la montería y la rehala, así como el desarrollo del proyecto del Museo Nacional de la Caza (Mucana), son otras acciones que la Diputación viene impulsando en el presente mandato.

UNA SOLUCIÓN HÍDRICA

Asimismo, ha reiterado la necesidad de impulsar una solución hídrica basada en un Pacto Nacional del Agua que huya del "enfrentamiento entre territorios" como vía para resolver los problemas de disponibilidad de recursos.

El presidente de la Diputación ha advertido de la situación que atraviesan comarcas como la de la Mancha debido a las limitaciones al regadío y ha asegurado que faltan recursos, por lo que deben plantearse soluciones "desde la movilización de recursos hídricos y consecución de las infraestructuras necesarias".

Frente a ello, ha criticado posiciones como la del Gobierno regional, que "fomentan el conflicto territorial", y ha apostado por "un Pacto Nacional del Agua que garantice el acceso en igualdad de condiciones para todos los regantes".

Durante su intervención, Valverde ha subrayado el peso estratégico del sector agrario en la provincia, recordando que la agricultura y la industria agroalimentaria representan cerca del 20 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) de Ciudad Real. En este sentido, ha defendido que el papel del sector del campo como generador de oportunidades económicas y fijación de población en el medio rural.

De esta manera, ha profundizado en la relevancia estructural del sector agrario en la provincia de Ciudad Real, apuntando que no solo constituye una base económica sólida, sino también un ámbito en constante evolución vinculado a la innovación, la tecnología y las nuevas técnicas agronómicas.

El presidente ha insistido en que el campo "no es pasado", sino un sector plenamente integrado en el presente y con un enorme potencial de futuro, especialmente en territorios como Tomelloso y su comarca, donde la actividad agrícola y agroalimentaria vertebra buena parte del tejido productivo.

En este contexto, ha puesto el acento en el peso específico del viñedo y de la industria vitivinícola y ha explicado que la provincia de Ciudad Real es un referente indiscutible en este ámbito.

Así, ha referido que la Diputación Provincial prepara para los días de 2 y 3 de junio una nueva iniciativa bajo la denominación Fenavin Match, concebida como un evento entre ediciones de la Feria Nacional del Vino que permitirá reforzar el posicionamiento del sector y facilitar el contacto entre bodegas y compradores nacionales e internacionales.

Asimismo, ha destacado el esfuerzo de promoción exterior que se está llevando a cabo desde la Institución provincial y ha hecho referencia a su reciente viaje institucional a Filipinas y Corea del Sur, donde ha participado en acciones de impulso comercial del vino de la provincia.

En este sentido, ha subrayado la importancia de abrir nuevos mercados en países con un alto potencial de consumo, poniendo en valor la presencia de bodegas ciudadrealeñas en estas iniciativas, así como el papel destacado de la cooperativa Virgen de las Viñas, considerada la mayor de Europa.

Valverde ha enmarcado estas acciones dentro de una estrategia global de apoyo al sector agroalimentario, orientada a mejorar su competitividad, ampliar sus canales de comercialización y consolidar su papel como motor económico de la provincia.

TOMELLOSO ES CAMPO

Por su parte, el alcalde de Tomelloso, Javier Navarro, ha defendido el papel del sector primario en la identidad y el futuro del municipio. "Hablar de Tomelloso es hablar de campo y hablar de campo es hablar del futuro de Tomelloso", ha señalado, insistiendo en que la agricultura no debe entenderse como una actividad del pasado, sino como un sector estratégico y moderno que genera también industria asociada, según ha informado el Consistorio tomellosero en nota de prensa.

Navarro se ha referido a la situación de "incertidumbre" que atraviesa el sector agrario y que, según él, requiere soluciones, motivo por el cual considera "muy necesarias" este tipo de jornadas para el debate y la aportación de propuestas.

Ha destacado así, entre otras cuestiones, la necesidad de adoptar medidas para garantizar el relevo generacional en el campo "un tema que nos quita el sueño a quienes vivimos en los pueblos" porque "sin jóvenes no hay futuro y sin un campo rentable no hay jóvenes en los pueblos", ha incidido.

"Debemos garantizar que el trabajo en la tierra sea una opción de vida digna, moderna y respetada", ha afirmado, añadiendo que "el campo no puede ser el último recurso, ha de ser la primera opción de progreso para nuestra juventud".

DOS MESAS REDONDAS

Tras la inauguración se ha celebrado la primera mesa, centrada en los retos de la agricultura en la región, en la que han sido abordadas cuestiones como el potencial de cultivos estratégicos como el melón, la sandía, el viñedo o el olivar, y el relevo generacional en el campo. En este bloque han participado un representante de la Denominación de Origen La Mancha y el presidente de Asaja Ciudad Real, Emilio Cepeda, bajo la moderación del redactor del portal Campo y Caza de El Debate, Manuel Yaben.

Posteriormente, se ha celebrado la segunda mesa de debate, centrada en la necesidad de la caza para el equilibrio de los ecosistemas y su impacto en las explotaciones ganaderas. En ella han sido analizados aspectos como el control de especies, las consecuencias del desprestigio de la actividad cinegética y problemáticas como la sobrepoblación de conejos y jabalíes.

Han intervenido el director de la Fundación Artemisan, Luis Fernando Villanueva; el presidente de la Federación de Caza de Castilla-La Mancha, Agustín Rabadán; y la presidenta del Real Club de Monteros, Carmen Basarán. La mesa ha sido moderada por Ramón Pérez-Maura, director de Opinión y del portal Campo y Caza de El Debate.