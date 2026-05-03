La Diputación de Cuenca apoya la VIII edición de la marcha cicloturista de Valverde de Júcar

Marcha cicloturista de Valverde de Júcar. - DIPUTACIÓN

CUENCA, 3 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cuenca vuelve a colaborar con el Club Ciclista de Valverde de Júcar en la octava edición de la marcha cicloturista que tendrá lugar el próximo sábado, 9 de mayo, con la participación de 200 corredores en lo que se ha convertido en una cita consolidada del ciclismo en la provincia.

El diputado de deportes, Abel Fresneda, recibía en la Diputación a los responsables del club, Raúl García y Emiliano García, y al alcalde Eduardo Mena, y la concejala Ángela Rubio, para mostrarles el compromiso de la institución con este evento que se ha consolidado como un referente en el ciclismo provincial y supone un gran escaparate turístico para toda la comarca.

Fresneda les recordaba que desde su área disponen de ayudas específicas para colaborar con los clubes en la organización de este tipo de eventos y competiciones no federadas con el fin de dinamizar el deporte en la provincia, ha informado la Diputación en un comunicado.

Unas ayudas en las que el pasado año les otorgaron algo más de 1.500 euros por lo que les animaba a volver a participar en la convocatoria que saldrá en los próximos meses. Al tiempo, les felicitaba por el gran trabajo que han realizado como demuestra que antes de llegar la prueba ya se han completado la totalidad de las inscripciones disponible.

El secretario del club explicaba que el recorrido es el mismo ya que es apreciado por los ciclistas que podrán disfrutar a lo largo de 120 kilómetros con un desnivel positivo de 1.300 metros contando con tres tramos libres. Entre las novedades, García destacaba que este año además de ampliar las zonas de avituallamiento para mayor comodidad de los corredores contarán con un coche de asistencia para que cualquier participante que tenga un problema mecánico pueda solucionarlo in situ.

Valoran que en pocos años se ha consolidad y cada vez las inscripciones se agotan antes lo que demuestra, según los organizadores, que es una prueba que gusta mucho y por eso quienes la hacen procuran repetir llegando aficionados no sólo de la provincia sino de otras limítrofes e incluso algún participante internacional.

Por su parte, el alcalde subrayó la importancia que esta cita deportiva tiene para la localidad puesto que supone situar a Valverde en el mapa no sólo provincial sino nacional por lo que "es un orgullo que se organice con tanto éxito" para que puedan disfrutar tanto los vecinos como quienes viene a participar o a verla.

Mena ponía especial atención en la parte turística de este evento ya que recuerda que desde que llegaron al Ayuntamiento se marcaron como prioridad no buscar los puntos fuertes de Valverde y encontraron en el deporte un nicho turístico que está explotando con éxito con la celebración de este tipo de pruebas cuya importancia trasciende el deporte para convertirse en un motor económico para la localidad y la comarca.