La Diputación de Cuenca desembarcará en Madrid Fusión con más presupuesto y un estand renovado

La Diputación de Cuenca dobla su presupuesto para Madrid Fusión - EUROPA PRESS

CUENCA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cuenca vuelve un año más a Madrid Fusión, una de las grandes citas gastronómicas a nivel mundial y lo hace con más presupuesto y un estand renovado, en compañía de la Asociación de Cocineros de Castilla-La Mancha y los productores conquenses de Donde Nacen los Sabores.

La diputada provincial de Ferias, Mayte Megía, ha indicado que "solo siete diputaciones cuentan con espacio propio en Madrid Fusión y estamos orgullosos de que Cuenca esté presente un año más". Además, ha comentado que su ubicación en el recinto ferial Ifema es "estratégica", lo que favorece la llegada de visitante.

La feria se celebra del 26 al 28 de enero con el lema "el cliente toma el mando" y la idea es superar las 26.000 personas que pasaron por el estand en la última edición y para ello se ha duplicado el presupuesto de 18.000 a 36.000 euros.

Además, Megía ha informado de que también se ha incrementado la aportación a la asociación regional de cocineros, que sube hasta los 30.000 euros.

En la presentación de la programación del estand de Cuenca en Madrid Fusión ha participado Jorge Susinos, delegado de la asociación de cocineros Eurotoques, que ha indicado que en total ofrecerán en la feria un total showcookings dobles y en todos estarán acompañados por un sumiller "para defender también los vinos de la provincia de Cuenca".

Las demostraciones gastronómicas correrán a cargo del Cocedero de Mariscos de Tarancón, Pastelería El Goloso de Tarancón, La Muralla de Cañete, El Secreto de la Catedral de Cuenca, el Sierra Alta de Vega del Codorno, La Martina de Tarancón, Hotel Moya de Landete, La Grotte de Cuenca, El Doncel de SIgüenza con su cocinero conquense Sergio Molina y Enki López de Kadon Cuenca, que además participa en la final del concurso de tapas de Madrid Fusión.

A estos hay que añadir el embajador de la harina de almortas, el profesor del colegio Fray Luis de León Francisco Javier Atienza. En cuando a los productores, participarán Bodegas Altomira, Quesos Villarejo, AltoLandón, Bodegas Coronado, Vinos FDH, Monregaga, trufa de la Vega y azafrán de Motilla, entre otros.