Diputación Cuenca destina 100.000 euros para que farmacéuticos hagan los pastilleros de pacientes mayores polimedicados

Reunión entre la Diputación y el Colegio de Farmacéuticos. - DIPUTACIÓN

CUENCA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cuenca va a suscribir, por primera vez en su historia, un convenio de colaboración con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cuenca dotado con 100.000 euros con el objetivo de financiar el proyecto Sistemas Personalizados de Dosificación, una iniciativa orientada a mejorar la adherencia terapéutica en pacientes mayores polimedicados de la provincia.

Según informa en nota de prensa, la Institución provincial sufragará los gastos de los conocidos como pastilleros que determinan la medicación y el momento del día en el que se tiene que tomar cada una de las pastillas.

El presidente de la Diputación, Álvaro Martínez Chana, se han reunido con la nueva Junta Directiva del Colegio de Farmacéuticos encabezados por su nuevo presidente Juan José Molina.

Martínez Chana ha destacado la importancia de este acuerdo "pionero" que refuerza la colaboración institucional para mejorar la calidad de vida de las personas mayores, especialmente aquellas que residen en municipios rurales y en zonas afectadas por la despoblación.

En este sentido, ha incidido en que "garantizar un correcto uso de la medicación es clave para preservar la salud y la autonomía de nuestros mayores".

REFORZAR LA ATENCIÓN SANITARIA DE LAS PERSONAS MAYORES

El convenio regula la concesión de una subvención nominativa al Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cuenca para el desarrollo de este programa, que se fundamenta en la necesidad de reforzar la atención sanitaria de las personas mayores con patologías crónicas y tratamientos múltiples.

Este perfil de pacientes presenta un mayor riesgo de cometer errores en la administración de medicamentos, así como de sufrir olvidos, interacciones o reacciones adversas.

Defienden desde la Institución provincial que los Sistemas Personalizados de Dosificación han demostrado mejorar de forma significativa el cumplimiento terapéutico, alcanzando tasas de adherencia en torno al 80 por ciento, frente al 30 por ciento que registra la dispensación tradicional.

Estos sistemas permiten organizar la medicación en dispositivos adaptados a las pautas prescritas, facilitando su correcta administración y reduciendo riesgos.

El objetivo general del proyecto es optimizar el uso de medicamentos en pacientes crónicos polimedicados, mejorando la seguridad, la eficacia de los tratamientos y su calidad de vida. La iniciativa prestará especial atención a quienes residen en el medio rural conquense, donde las dificultades de acceso a servicios y el envejecimiento poblacional hacen especialmente necesario este tipo de actuaciones.

Entre los objetivos específicos del programa se encuentran mejorar la identificación y correcta administración de los medicamentos; fomentar el cumplimiento terapéutico y el uso racional del medicamento; detectar y prevenir problemas relacionados con la medicación, como duplicidades o incumplimientos; y facilitar la labor de familiares y cuidadores.