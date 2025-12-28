Diputación de Cuenca y Globalcaja firman una operación de tesorería de 25 millones para los anticipos a ayuntamientos

Firma de una operación de tesorería entre la Diputación de Cuenca y Globalcaja. - DIPUTACIÓN DE CUENCA

CUENCA, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Cuenca, Álvaro Martínez Chana, y el director territorial de Globalcaja en Cuenca, Eliseo Quejigo, han firmado el contrato de una operación de crédito a corto plazo de 25 millones de euros destinados a financiar los anticipos de los ayuntamientos.

El presidente ha recordado que esta operación permitirá atender las necesidades de los ayuntamientos y de otras entidades que tienen delegada en la Diputación y en el Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria (Oargt) la gestión de los tributos para que pueden disponer de liquidez para hacer frente a los gastos corrientes, según ha informado la Institución provincial en nota de prensa.

En este sentido, ha subrayado la importancia de estas operaciones de tesorería ya que la Diputación mantiene convenio con todos los ayuntamientos de la provincia, salvo el de la capital, y con este acuerdo que tiene una vigencia de un año se garantiza cumplir con la obligaciones del convenio y dar seguridad a los consistorios en el funcionamiento diario de sus servicios.