La Diputación de Cuenca moviliza doce vehículos para mantener vigilada y limpia la Red Provincial de Carreteras

La Diputación de Cuenca tiene movilizados doce vehículos para mantener vigiladas y limpias la Red Provincial de Carreteras. - DIPUTACIÓN

CUENCA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Red Provincial de Carreteras tiene puesto en marcha desde este domingo un amplio dispositivo que están actuando ante el episodio de nevadas provocado por la borrasca Francis. Actualmente hay movilizados un total de doce vehículos en toda la provincia, con el objetivo de mantener vigiladas y limpias las carreteras dependientes de la Diputación de Cuenca.

Este amplio dispositivo comenzó ayer con el esparcimiento de sal en aquellos puntos más complicados y ha continuado en esta jornada de lunes, según informa la Institución provincial.

El vicepresidente primero y diputado de Carreteras, Francisco López, ha explicado que esta mañana la borrasca ha recorrido gran parte de la provincia de oeste a este, pero que se ha actuado de primera hora con el objetivo de que las carreteras no acumularan gran cantidad de nieve, esta tarde la tarea se centrará en esparcir sal con el objetivo de que no aparezca hielo después de las bajas temperaturas previstas esta próxima madrugada.

Además, también están en prealerta los retenes de Geacam que gracias al convenio suscrito entre la empresa pública y la Diputación de Cuenca pueden actuar en municipios serranos si fuera necesario.

López ha explicado que actualmente están trabajando seis camiones quitanieves por distintas rutas de la provincia, cinco de ellos tienen su base en Cuenca capital.

Estos vehículos hacen distintas rutas, una que va desde Mariana hasta El Tobar, otra en el entorno de Villalba de la Sierra, también recorren la zona desde Cañada del Hoyo hasta Talayuelas, la carretera de Palomera al Albergue Provincial Fuente de las Tablas y la que va desde Chillaron hasta la Alcarria.

Hay otra quitanieves movilizada que tiene su base en Motilla del Palancar y que está haciendo la ruta que va desde Campillo de Altobuey hasta Garaballa.

Por último, hay dos máquinas mixtas en la zona de Priego y en la de La Olmeda y otros dos tractores con hoja y esparcidor de sal en Aliaguilla y Palomares.

La concesionaria también mantiene dos vehículos para vigilar por la aparición de nieve en la zona de la Alcarria y en la Mancha.