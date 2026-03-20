La Diputación de Guadalajara da luz verde a renovar el contrato para mantener los cajeros automáticos en 33 municipios

Pleno en la Diputación de Guadalajara. - ADRIAN LOEJ/DIPUTACIÓN

GUADALAJARA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Guadalajara ha aprobado en el pleno de este viernes la renovación del contrato con CaixaBank para mantener operativos los cajeros automáticos en 33 municipios de la provincia durante los próximos cinco años, una medida que ha salido adelante por unanimidad y que supondrá una inversión de 2,5 millones de euros.

El acuerdo garantiza la continuidad de un servicio implantado en 2022 para paliar la falta de acceso a servicios financieros en el medio rural tras el cierre de sucursales bancarias. Según los datos aportados, los cajeros han registrado más de 506.000 operaciones hasta diciembre de 2025, con un volumen económico superior a los 80 millones de euros.

De forma paralela, la Diputación renovará los convenios con los ayuntamientos donde se ubican estos dispositivos, cuya vigencia finaliza el 1 de junio de 2026. Desde el equipo de Gobierno destacan que esta red contribuye no solo a facilitar operaciones bancarias básicas, sino también a fijar población y favorecer la actividad económica en zonas despobladas.

En materia de infraestructuras, el pleno también ha dado luz verde, igualmente por unanimidad, a dos actuaciones incluidas en el Plan de Obras Hidráulicas de 2026, con una inversión total de 130.500 euros.

Por un lado, en Fuentenovilla se destinarán cerca de 83.500 euros a la renovación de redes de abastecimiento y saneamiento en la calle San Juan y la plaza Despeñadero, donde se ha detectado un hundimiento. En Valdesaz, pedanía de Brihuega, se invertirán 47.000 euros en la reparación de un colector que presenta problemas recurrentes. Ambas actuaciones tendrán un plazo de ejecución de nueve meses.

MOCIONES

En el apartado de mociones, el equipo de Gobierno socialista ha rechazado la propuesta del Grupo Popular para crear un plan específico de inversiones en instalaciones deportivas dotado con al menos 500.000 euros.

El diputado de Deportes ha defendido la gestión actual, señalando que la Diputación ha invertido más de 7,1 millones de euros en instalaciones deportivas desde 2019 a través de programas generales, frente a la iniciativa del PP, que consideró "limitada" al centrarse en un único ámbito.

Por su parte, ha salido adelante la moción de Vox para crear una línea de ayudas destinada a municipios en zonas de extrema despoblación con el fin de financiar el mantenimiento de centros emisores de televisión en abierto.

La propuesta contempla la cofinanciación de al menos el 25% del coste anual. Sin embargo, el pleno ha rechazado otra iniciativa de Vox relativa a la regulación del acceso a dependencias provinciales en casos de ocultación integral del rostro, una cuestión que derivó en un debate político más amplio.

El portavoz de la formación, José Luis Arcángel ha lamentado la negativa refiriéndose a que "no estamos ante un debate ideológico, sino ante una cuestión básica de seguridad, identificación y sentido común".

Asimismo, ha criticado que "se haya rechazado una medida preventiva, razonable y perfectamente encajable en las competencias de esta casa, donde se pide, única y exclusivamente, que se pueda ver el rostro, independientemente del elemento que lo oculte".

En este contexto, el Grupo Popular ha planteado la reprobación de la consejera de Igualdad de la Junta, Sara Simón, por unas declaraciones en las que comparaba el burka con el velo de la Virgen María. Esta propuesta tampoco ha prosperado al contar con el voto en contra del PSOE, mientras que PP y Vox votaron a favor.