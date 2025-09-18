Diputación de Guadalajara finalista en los premios europeo a la innovación política con su proyecto de cajeros rurales

GUADALAJARA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El proyecto de la Diputación de Guadalajara de instalación de cajeros automáticos inteligentes en pueblos carentes de servicios bancarios ha quedado finalista en los 'Innovation in Politics Awards 2025'.

Un premio que finalmente ha ido destinado a otro proyecto español, 'Campus Rural', presentado por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) y consistente en promover prácticas que conectan a estudiantes con comunidades rurales para impulsar el desarrollo local y combatir la despoblación.

Los representantes de la delegación de la Diputación de Guadalajara que acudió a Viena para participar en la conferencia y gala donde se dieron a conocer los ganadores definitivos de los premios europeos 'Innovation in Politics Awards 2025' han hecho un balance "muy positivo de la puesta en común de iniciativas al servicio de la ciudadanía que hemos compartido con administraciones de distintas regiones y países europeos", según ha trasladado la Institución provincial por nota de prensa.

El vicepresidente segundo y diputado de Centros Comarcales e Infraestructuras, David Pardo, y la portavoz del equipo de Gobierno de la Diputación y diputada de Turismo, Arantxa Pérez Gil, expusieron el programa de instalación de cajeros automáticos rurales por el que la Diputación había sido seleccionada como finalista ante representantes de varios países europeos.

"Hemos debatido con personas de Polonia, Bélgica, Grecia, han venido a interesarse observadores de varios países de la Unión Europea que nos han hecho muchísimas preguntas y han quedado con muy buena impresión", por lo que tenemos que irnos con la "satisfacción de haber entrado entre los 80 finalistas de más de 300 proyectos presentados", ha señalado Pardo.

Los representantes de la Diputación de Guadalajara en esta gala final de los premios europeos 'Innovation in Politics Awards 2025' transmitieron su felicitación a los representantes del Miteco que acudieron a defender el proyecto que resultó ganador en la categoría de "Desarrollo Local" y recibieron a su vez el reconocimiento y apoyo de la embajadora de España en Viena, Aurora Mejía, también presente en la entrega de galardones.

Arantxa Pérez Gil considera que ha sido "muy interesante poder conocer los proyectos finalistas en las ocho categorías de estos premios", ya que "había proyectos muy interesantes y tenemos que felicitar a los ganadores y a esa iniciativa de Campus Rural del MITECO, que beneficia al medio rural" y que "de hecho, la provincia de Guadalajara también se beneficia de este mismo programa, ya que en varios municipios de nuestra provincia ha habido estudiantes realizando esas prácticas y del que también la Diputación a través de convenios universitarios también forma parte de manera indirecta".

La portavoz del equipo de Gobierno de la Diputación ha destacado también la importante presencia de finalistas españoles en estos premios, con 14 proyectos seleccionados en total y el apoyo recibido de la embajadora de España en Viena, Aurora Mejía, que "nos ha felicitado a todos, se ha interesado por nuestros proyectos, que le han parecido todos muy interesantes" y todo ello "nos hace regresar con la sensación de formar parte del reducido grupo de finalistas y con ganas renovadas de seguir trabajando con la misma ilusión de siempre por nuestro territorio, por nuestra provincia y, particularmente, por el medio rural".