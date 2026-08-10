Diputación de Guadalajara paga la alimentación para las colmenas afectadas por el incendio de la Sierra Norte

Archivo - Abejas supervivientes a los incendios. - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

GUADALAJARA, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Guadalajara se ha puesto en contacto con todas las organizaciones y asociaciones del sector apícola para facilitar a todos los apicultores afectados por el incendio de la Sierra Norte alimentación para sus colmenas.

El diputado de Agricultura y Desarrollo Rural y vicepresidente de la Diputación, Héctor Gregorio, ha explicado el método que deben seguir para acceder a esta ayuda, cuyos costes financia íntegramente la Diputación, tal y como ha informado en un comunicado.

"Ellos ya saben que cualquier apicultor que haya sido afectado, desde ya y de manera inmediata, simplemente comunicándolo previamente a la Diputación puede ir a su proveedor habitual para que le suministre 2 kilos de alimento por colmena", ha explicado Héctor Gregorio.

El diputado ha destacado que "la Diputación está poniendo en marcha con la máxima celeridad posible todas las medidas anunciadas por el presidente José Luis Vega para apoyar a los sectores y zonas más afectados por los incendios que hemos sufrido el pasado mes de julio", ha indicado.

Unas medidas que se enmarcan dentro del plan de recuperación que está liderando el Gobierno regional para la recuperación de la Sierra Norte.