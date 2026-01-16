La Diputación de Guadalajara promocionará en Fitur un modelo turístico basado en la vivencia de "experiencias únicas"

Presentación de la promoción de la Diputación en Fitur. - ADRIAN LOEJ/DIPUTACIÓN

GUADALAJARA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Guadalajara y sus iniciativas de fomento del turismo provincial tendrán un papel destacado en el estand de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha durante la Feria Internacional de Turismo (FITUR), que se celebrará del 21 al 25 de enero en Ifema.

La diputada provincial delegada de Turismo, Elena Cañeque, ha dado a conocer este viernes las principales acciones que se llevarán a cabo durante la jornada dedicada a la provincia de Guadalajara, coincidiendo con la inauguración de la feria, ha informado la Diputación en nota de prensa.

En esta edición, la Diputación presentará su nueva campaña promocional, que bajo el lema 'Guadalajara, experiencias únicas' pone el foco en las emociones y vivencias que Guadalajara como destino turístico ofrece a quienes la visitan.

"Con esta campaña queremos mostrar al mundo lo que nos hace diferentes. En un mercado turístico cada vez más competitivo, apostamos por una forma de viajar pausada, basada en la conexión con el entorno, el respeto por el territorio y la experiencia personal del viajero", ha explicado la diputada del área.

La campaña se articula en torno a cuatro ejes estratégicos que reflejan los principales atractivos de la provincia. El primero, el patrimonio, pone de relieve la riqueza histórica y arquitectónica de Guadalajara, desde el románico rural hasta castillos y ciudades medievales, constituyendo un recurso cultural de gran relevancia para el turismo.

El segundo eje, la naturaleza, destaca los entornos privilegiados de la provincia, ofreciendo al visitante oportunidades de reconexión y disfrute en paisajes singulares. La gastronomía, tercer eje de la campaña, resalta la calidad y autenticidad de los productos locales, como la miel, el cordero, el aceite o los vinos, y la estrecha relación de la cocina provincial con el territorio y sus productores.

Por último, las tradiciones reflejan la riqueza cultural y social de la provincia a través de sus fiestas, costumbres y la vida en los municipios, proporcionando al visitante una experiencia cercana, auténtica y de pertenencia.

Junto a la nueva campaña, durante la jornada dedicada a Guadalajara se presentarán también otros proyectos estratégicos para el desarrollo turístico y cultural de la provincia. Entre ellos, la diputada de Turismo ha destacado el futuro Centro de Innovación Territorial de Mondéjar, impulsado por la Diputación "para fomentar el emprendimiento, la innovación y la creación de proyectos vinculados al medio rural", con especial repercusión en el diseño de experiencias turísticas y en la promoción de productos locales, especialmente aquellos con denominaciones de origen.

Otra de las presentaciones destacadas será la realizada por el Colegio Oficial de Arquitectos de Guadalajara que, en el marco de un convenio con la Diputación, dará a conocer el levantamiento fotogramétrico, la reconstrucción en 3D y la obtención de planimetría de 49 castillos y fortificaciones de la provincia.

Por último, la alcaldesa de Sigüenza y presidenta del grupo de acción local ADEL Sierra Norte, María Jesús Merino, presentará el proyecto de turismo ornitológico desarrollado en la comarca, una iniciativa que refuerza el turismo de naturaleza y contribuye a diversificar la oferta turística en las zonas rurales.

CIFRAS QUE RESPALDAN EL CRECIMIENTO TURÍSTICO

En el marco de la presentación de estas acciones, Elena Cañeque ha hecho referencia a los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que sitúan a Guadalajara como la provincia española más dinámica en pernoctaciones hoteleras entre enero y noviembre de 2025 y la cuarta con mayor crecimiento en viajeros alojados, con incrementos del 5,6% en número de viajeros y del 4,5% en pernoctaciones.

Este dinamismo se refleja también en el Centro de Interpretación Turística de Guadalajara (CITUG), ubicado en el castillo de Torija, que en 2025 recibió 29.182 visitantes, lo que supone un aumento de 3.598 respecto al año anterior.

Según ha señalado la diputada responsable del área, "desde 2022, el centro ha experimentado un crecimiento espectacular, aumentando en 11.000 el número de visitantes".

MUESTRA GASTRONÓMICA

Por su parte, Mario de Lucas, vicepresidente de la Federación provincial de Turismo y Hostelería de Guadalajara, integrada en CEOE-Cepyme Guadalajara, ha agradecido a la Diputación la confianza depositada en la Federación para participar en Fitur y ha presentado la muestra gastronómica que se orecerá el día de Guadalajara en el stand de Castilla-La Mancha.

De Lucas ha explicado que este año se servirán 1.600 tapas, distribuidas en cuatro pases, que se elaborarán en el marco de las marcas 'DeGUsta Guadalajará' y 'Raíz Culinariá'. Participarán reconocidos profesionales de la provincia, como Sergio Belloti y Álvaro Lucía, de Las Horneras de Cobeta; Manuel Lopesino, del Restaurante Lino de Mondéjar; Irene Gómez, de la pastelería Gustos de Antes de Sigüenza; y Mario de Lucas, del Restaurante La Duquesa.

Todos ellos emplearán productos locales de alta calidad, entre los que destacan los aceites de AOVE La Común, los embutidos de Atienza, los quesos de Brihuega, los postres tradicionales de Gustos de Antes y la reconocida miel de La Alcarria, uno de los productos más emblemáticos de la provincia.

Todo ello, tal y como ha indicado De Lucas, "estará maridado con cervezas Arriaca y con vinos elaborados en la provincia, como los de Bodegas Mariscal, Bodegas La Era y Finca Río Negro, mostrando así la riqueza y diversidad del sector agroalimentario local".

MADRID FUSION 2026

Un día después del cierre de Fitur, dará comienzo también en Ifema la feria gastronómica Madrid Fusión, en la que la Diputación de Guadalajara volverá a estar presente con expositor propio y un amplio programa de demostraciones culinarias. Los productos bajo la marca 'Alimentos de Guadalajará' tendrán un papel protagonista, junto a las elaboraciones de los platos más representativos de la provincia, con el objetivo de seguir impulsando la marca gastronómica 'DeGUsta Guadalajará'.

Durante los tres días se sucederán show cookings, catas de vinos, quesos y aceites, degustaciones de miel y panes artesanales, y presentaciones de productos tradicionales.

En la cita participarán chefs y profesionales de la provincia, entre ellos Fátima Gismero, Nacho Padín (Restaurante Fardel), Manuel Lópesino (Restaurante Lino de Mondéjar) y Carlos Gumiel (Restaurante Biosfera Guadalajara).

Las actividades se desarrollarán en cinco bloques diarios, incluyendo la sobremesa y la hora de la cuchara, mostrando la riqueza y diversidad gastronómica de Guadalajara.

El martes 27 de enero, el presidente de la Diputación hará entrega de las nuevas chaquetillas de embajadores de la marca 'DeGUsta Guadalajará', cuyos nombres serán desvelados en el transcurso del evento.

En el marco de la celebración de Madrid Fusión 2026, el vicepresidente de la Federación provincial de Turismo y Hostelería de Guadalajara ha avanzado algunos detalles de la participación de la provincia de Guadalajara en la tercera edición de Campeonato Oficial de Hostelería de España 'Tapas y Pinchos', organizado por Hostelería de España, que cuenta con el respaldo de Raíz Culinaria Castilla-La Mancha.

En esta ocasión, la Federación provincial de Turismo y Hostelería de Guadalajara y la provincia de Guadalajara estarán representadas por Alberto Merchante, chef del Restaurante El Rincón de la Espe, de Albalate de Zorita, con su tapa 'Esperancito, el impostor de la Manchá'.